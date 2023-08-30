ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ ຫຼີຊຽນຫຼົງ ພົບປະສົນທະນາກັບການນຳໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ
ທີ່ການພົບປະ, ສົນທະນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ ຫຼີຊຽນຫຼົງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປ ກໍພວມໃນວິວັດການຫັນປ່ຽນຢ່າງແຮງ ດ້ວຍກາລະໂອກາດຮ່ວມມືຫຼາຍຢ່າງ ເພື່ອນຳມາເຊິ່ງຊີວິດທີ່ສົດໃສກວ່າໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ… ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີຊຽນຫຼົງ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາການນຳໜຸ່ມ ຈະເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ແລກປ່ຽນ, ສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືເພື່ອຊອກຫາກາລະໂອກາດໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ. ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາຜູ້ແທນ ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່, ແລກປ່ຽນແນວຄວາມຄິດ, ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າອັນດີງາມໃນການພົວພັນສອງປະເທດ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດໃໝ່ຄື ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ເສດຖະກິດພູມປັນຍາ, ເສດຖະກິດແບ່ງປັນ, ນະວັດຕະກຳ …; ພ້ອມທັງແລກປ່ຽນ, ປຶກສາຫາລືຢ່າງກົງໄປກົງມາກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາທີ່ມີທັກສະນະແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະພາບ.