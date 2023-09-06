ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເຮັດວຽກໃນໂອກາດ ຮັບປະທານອາຫານເຊົ້າ ກັບ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ກັນຍາ, ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 43 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ ຈາກາຕາ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການເຮັດວຽກໃນໂອກາດຮັບປະທານອາຫານເຊົ້າ ກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາຊະອາຈາຈັກ ກຳປູເຈຍ Hun Manet.
ທີ່ການພົບປະ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສາມທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຮັກສາການແລກປ່ຽນ, ການພົບປະສອງຝ່າຍ, ສາມຝ່າຍເປັນປະຈຳ, ຮັກສາກົນໄກເຮັດວຽກໃນໂອກາດຮັບປະທານອາຫານເຊົ້າລະຫວ່າງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສາມປະເທດເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມສາກົນ, ເພື່ອແນໃສ່ຮັດແໜ້ນນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື, ພ້ອມກັນແລກປ່ຽນບັນດາບັນຫາໃນພາກພື້ນ, ສາກົນ ທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ, ພ້ອມທັງ ຊອກຫາບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນການພົວພັນສາມປະເທດ, ເພີ່ມທະວີປະສິດທິຜົນບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືສາມຝ່າຍທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.