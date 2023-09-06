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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຮັດ​ວຽກໃນໂອກ​າດ ຮັບ​ປະ​ທານອາ​ຫານ​ເຊົ້າ ​ກັບ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາວ ແລະ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການເຮັດວຽກໃນໂອກາດຮັບປະທານອາຫານເຊົ້າ ກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາຊະອາຈາຈັກ ກຳປູເຈຍ Hun Manet.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເຮັດວຽກໃນໂອກາດ ຮັບປະທານອາຫານເຊົ້າ ກັບ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ກັນຍາ, ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 43 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ ຈາກາຕາ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການເຮັດວຽກໃນໂອກາດຮັບປະທານອາຫານເຊົ້າ ກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາຊະອາຈາຈັກ ກຳປູເຈຍ Hun Manet.

ທີ່ການພົບປະ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສາມທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຮັກສາການແລກປ່ຽນ, ການພົບປະສອງຝ່າຍ, ສາມຝ່າຍເປັນປະຈຳ, ຮັກສາກົນໄກເຮັດວຽກໃນໂອກາດຮັບປະທານອາຫານເຊົ້າລະຫວ່າງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສາມປະເທດເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມສາກົນ, ເພື່ອແນໃສ່ຮັດແໜ້ນນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື, ພ້ອມກັນແລກປ່ຽນບັນດາບັນຫາໃນພາກພື້ນ, ສາກົນ ທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ, ພ້ອມທັງ ຊອກຫາບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນການພົວພັນສາມປະເທດ, ເພີ່ມທະວີປະສິດທິຜົນບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືສາມຝ່າຍທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນຳການພົວພັນຮ່ວມມືມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງພັກກອມມູນິດ, ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່

ນຳການພົວພັນຮ່ວມມືມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງພັກກອມມູນິດ, ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ສະເໜີໃຫ້ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສູນກາງພັກກອມມູນິດ ສອງປະເທດສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


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