ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງເປັນທາງການ
ທີ່ວັງສັນຕິພາບຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Samdech Techo Hun Sen ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມກຳປູເຈຍ ຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ມີການພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Samdech Techo Hun Sen; ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບກະສັດ ກຳປູເຈຍ Norodom Sihamomoni; ພົບປະ ກັບທ່ານປະທານສະພາສູງ ກຳປູເຈຍ Say Chhum; ພົບປະທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ Heng Samrin.
ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມດ້ວຍທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Hun Sen ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍລົງຢ້ຽມຢາມບາງຮາກຖານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ເຊິ່ງເປັນໝາກຜົນຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ; ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບຜູ້ຕາງໜ້າປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ ກຳປູເຈຍ.
ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ກຳປູເຈຍ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ. ການຢ້ຽມຢາມໃນປີສາມັກຄີ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ 2022 ນີ້ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາສາຍພົວພັນບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງອັນດີງາມ, ມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ໝັ້ນຄົງຍາວນານລະຫວ່າງສອງປະເທດ.