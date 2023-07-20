ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 5 ຂອງ ຄະນະຊີ້ນຳການປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານຂອງ ລັດຖະບານ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳການປະຕິຮູບບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານ (ຄະນະຊີ້ນຳ), ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 5 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຕ້ອງຍູ້ແຮງການປະຕິຮູບບໍລິຫານ, ເພີ່ມທະວີການຈັດແບ່ງຂັ້ນ, ຈັດແບ່ງສິດອຳນາດ, ສ້າງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງລັດໃຫ້ກະທັດລັດ, ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ສືບຕໍ່ເປັນຈຸດສຸມ, ບຸກທະລຸຍຸດທະສາດໃນການສ້າງລັດແຫ່ງກົດໝາຍ ສັງຄົມນິຍົມ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະໃໝ່.
ໄລຍະຜ່ານມາ, ວຽກງານປະຕິຮູບດ້ານການບໍລິຫານ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ຄົບຊຸດ. ໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ ໄດ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການຮັກສາສະຖຽນລະພາບ, ຟື້ນຟູ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງປະເທດຊາດ.
ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຕິບັດ 3 ຂົງເຂດບຸລິມະສິດ ໃນການປະຕິຮູບດ້ານການບໍລິຫານ, ລວມມີ: ສຳຫຼວດກວດກາຄືນລະບົບເອກະສານນິຕິກຳ, ສຳຫຼວດກວດກາຄືນບັນດາລະບຽບການບໍລິຫານ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການຍູ້ແຮງການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ, ການທຳມາຫາກິນຂອງປະຊາຊົນ, ຖືປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດເປັນໃຈກາງເພື່ອສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາຕິດຂັດໃນປັດຈຸບັນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມອບໜ້າທີ່ລະອຽດໃຫ້ແກ່ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປະຕິຮູບດ້ານບໍລິຫານແຫ່ງລັດໄລຍະ 2021 – 2030 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຜ່ານນັ້ນ ນຳວຽກງານປະຕິຮູບ ບໍລິຫານ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານຕິດພັນກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງ, ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍ, ໜ້າທີ່ການເມືອງ, ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2023 ແລະ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຢ່າງມີໄຊ.