ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະກາດການວາງແຜນຜັງ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫວ້
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫວ້ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການສ້າງຕົວເມືອງມີສີສັນເປັນເອກະລັກ, ອັດສະລິຍະ, ປັບຕົວ, ຂຽວສະອາດງາມຕາ, ປອດໄພ, ຍືນຍົງ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດພັດທະນາບັນດາຈຸດໃຈກາງເມືອງ, ແລວເສດຖະກິດ, ກຳລັງໜູນການເຕີບໂຕ ແລະ ບັນດາຂອດບຸກທະລຸໃນການພັດທະນາ.
“1 ຈຸດສຸມ” ແມ່ນການລະດົມທຸກແຫຼ່ງກຳລັງທີ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ນຳໃຊ້ທຸກແຫຼ່ງກຳລັງນັ້ນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ບັນດາກຳລັງໜູນການເຕີບໂຕທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ນັ້ນແມ່ນການລົງທຶນ, ສົ່ງອອກ, ການບໍລິໂພກ; ບຸກທະລຸໃນບັນດາກຳລັງໜູນເຕີບໂຕໃໝ່ເຊັ່ນ ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ເສດຖະກິດແບ່ງປັນ, ເສດຖະກິດພູມປັນຍາ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. “ສອງເພີ່ມທະວີ” ນັ້ນແມ່ນ ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນ, ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ; ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ເຂດ, ພາກ, ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຄົມມະນາຄົມ, ລະບົບການຜະລິດ ແລະ ການສະໜອງຕາມລະບົບ. “3 ຍູ້ແຮງ” ນັ້ນແມ່ນຍູ້ແຮງການພັດທະນາລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດຢ່າງຄົບຊຸດ, ກວມລວມ ກ່ຽວກັບຄົມມະນາຄົມ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນ, ສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ, ສັງຄົມ…; ຍູ້ແຮງການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ ແລະ ໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ໃນການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ພັດທະນາ”.