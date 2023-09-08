ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ອາຊຽນ ອິນເດຍ ແລະ ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ອາຊີຕາເວັນອອກ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບການນຳບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ອາຊຽນ - ອິນເດຍ ຄັ້ງທີ 20 ແລະ ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ອາຊີຕາເວັນອອກ (EAS) ຄັ້ງທີ 18.
ຢູ່ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ອາຊຽນ - ອິນເດຍ ຄັ້ງທີ 20, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າ, ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາທ່າແຮງໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນການຍູ້ແຮງການພົວພັນການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການເຊື່ອມຕໍ່, ຮັບປະກັນລະບົບການຜະລິດ ແລະ ການສະໜອງ, ສ້າງຄວາມສະດວກກ່ວາອີກໃຫ້ ສິນຄ້າ ເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ຂອງກັນ.
ຢູ່ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ EAS 18, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຂອບຂະໜາດ ແລະ ຄຸນຄ່າຍຸດທະສາດຂອງ EAS ແມ່ນ ສະຖານທີ່ເຊິ່ງບັນດາການນຳໂອ້ລົມສົນທະນາ, ກຳນົດທິດເພື່ອສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ການຮ່ວມມື ແລະ ການວັດທະນາຖາວອນຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.