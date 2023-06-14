ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ: ສ້າງພື້ນຖານສື່ມວນຊົນ, ສື່ສານເປັນມືອາຊີບ, ວັດທະນະທຳມະນຸດ ແລະ ທັນສະໄໝ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ເພື່ອໃຫ້ສື່ມວນຊົນ ຫວຽດນາມ ເປັນສື່ມວນຊົນປະຕິວັດຢ່າງແທ້ຈິງ, ເປັນມືອາຊີບ, ວັດທະນະທຳມະນຸດ, ທັນສະໄໝນັ້ນ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສະມາຄົມນັກຂ່າວ ຕ້ອງຍູ້ແຮງການເຄື່ອນໄຫວເຕົ້າໂຮມແຫຼ່ງກຳລັງ, ສ້າງຖັນແຖວຜູ້ປະກອບອາຊີບນັກຂ່າວ, ເອົາໃຈໃສ່ບຳລຸງສ້າງຄຸນທາດການເມືອງ, ແນວຄິດ, ຝຶກຝົນຈັນຍາບັນ, ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດ, ລະດັບວິຊາສະເພາະ; ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຖັນແຖວຜູ້ເຮັດວຽກງງານສື່ຂ່າວໃຫ້ມີຄວາມອ່ອນໄຫວກ່ຽວກັບ ການເມືອງ, ມີໄຫວພິບດ້ານເສດຖະກິດ, ມີຄວາມຮູ້ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ, ວັດທະນະທຳມະນຸດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມວັດທະນະທຳໃນການເຄື່ອນໄຫວ ສື່ມວນຊົນ; ຊຸກຍູ້ຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳມະນຸດໃນການເຄື່ອນໄຫວສື່ມວນຊົນ, ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳ ຂອງສະມາຊິກສະມາຄົມນັກຂ່າວໃນໄລຍະປະຕິບັດໜ້າທີ່, ແກ້ໄຂກໍລະນີລະເມີດຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສວຍໂອກາດເປັນນັກຂ່າວເພື່ອໄປຝືນກັບເປົ້າໝາຍ, ອຸດົມການຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍຂອງລັດ.