ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ລົງສຳຫຼວດບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ, ຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ຢູ່ ເກີ່ນເທີ
ເມື່ອລົງໄປສຳຫຼວດສະຖານທີ່ປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນ ເຈົາດົກ - ເກິ່ນເທີ - ຊອັກຈັງ ໄລຍະທີ່ 1, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນະຄອນ ເກິ່ນເທີ ຕ້ອງປະຕິບັດສຳເລັດວຽກງານບຸກເບີກໜ້າພຽງໃນເດືອນພຶດສະພານີ້ຢ່າງສົມບູນ; ສະເໜີໃຫ້ບັນດາອົງການ, ນັກລົງທຶນ, ຜູ້ຮັບເໝົາ, ບັນດານັກວິສະວະກອນ, ກຳມະກອນ, ນັກລົງທຶນສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມຈັດຕັ້ງການກໍ່ສ້າງ, ຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ຮັບປະກັນເຕັກນິກ, ຄວາມປອດໄພ, ຫຼັກອະນາໄມສິ່ງແວດລ້ອມ…
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ໄດ້ລົງໄປສຳຫຼວດສະຖານທີ່ປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງຝັ່ງເຈື່ອນກັນດິນເຊາະເຈື່ອນຢູ່ແມ່ນ້ຳ ຈ່ານອັກ (ເມືອງບິ່ງຖຸ່ຍ, ນະຄອນ ເກິ່ນເທີ), ໂຄງການຕ້ານນ້ຳຖ້ວມ, ຕ້ານດິນເຊາະເຈື່ອນ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ສົມທົບກັບການປົວແປງຕົວເມືອງຂອງນະຄອນ ເກີ່ນເທີ.