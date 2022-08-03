ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສິງກະໂປ Jaya Ratnam ແລະ ຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍບໍລິຫານກອງທຶນ Temasek Ng Boon Heong
ຕອນບ່າຍວັນທີ 2 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສິງກະໂປ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Jaya Ratnam ແລະ ຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍບໍລິຫານກອງທຶນ Temasek Ng Boon Heong ເຊິ່ງພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ ສິງກະໂປ ຫຼາຍກວ່າອີກ, ຢາກຊອກຮູ້, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ສິງກະໂປ ໃນການສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ ຕິດພັນກັບຄວາມຕັ້ງໜ້າ, ເປັນເຈົ້າການໃນການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການ, ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ແທດຈິງ ເພື່ອສ້າງຂີດໝາຍສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຄົບຮອບ 50 ປີ (01/8/1973 – 01/8/2023) ແລະ ວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຄົບຮອບ 10 ປີ ໃນປີ 2023, ພິເສດແມ່ນຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດໃໝ່ ທີ່ເປັນຂົງເຂດບຸລິມະສິດຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປ ມີທ່າແຮງຄື ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ລັດຖະບານດີຈີຕອນ, ສັງຄົມດີຈີຕອນ, ພົນລະເມືອງດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ປະດິດຄິດສ້າງ…; ສືບຕໍ່ພັດທະນາບັນດາເຂດອຸດສາຫະກຳ VSIP.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍສະເໜີໃຫ້ Temasek ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານນະໂຍບາຍ, ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ພະນັກງານການນຳ, ການບໍລິຫານ, ພ້ອມທັງເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດ.