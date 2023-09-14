ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ລາວ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ລາວ ຄຳເຈນ ວົງໂພສີ, ປະທານຄະນະກຳມະການຮ່ວມມື ລາວ - ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ເຊິ່ງພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືສອງປະເທດ ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຍູ້ແຮງກົນໄກຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືສອງປະເທດ, ກະກຽມກອງປະຊຸມຮ່ວມມືທະວີພາຄີ ລະຫວ່າງສອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄັ້ງທີ 46 ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ສຳເລັດການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບແຜນການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ ປີ 2023 ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ. ທ່ານກໍສະເໜີໃຫ້ສອງປະເທດ ສືບຕໍ່ປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນດ້ານການເມືອງ, ການທູດ ແລະ ການພົບປະຢູ່ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ; ຊຸກຍູ້ເສົາຄ້ຳຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຄຳເຈນ ວົງໂພສີ ສະເໜີໃຫ້ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ລາວ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປີປະທານ ອາຊຽນ 2024. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ລາວ, ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມື ລາວ - ຫວຽດນາມ ແລະ ໃນນາມສ່ວນຕົວ ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ລະອຽດແມ່ນຫັນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບຕ່າງໆ, ຄຳຊີ້ນຳຂອງການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດເປັນລະອຽດ.