ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຕີລາຄາສູງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ແນວລາວສ້າງຊາດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ (ລາວ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ, ໂດຍທ່ານປະທານ ໂດວັນຈຽນເປັນຫົວໜ້າຄະນະ, ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ລາວ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ, ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ແນວລາວສ້າງຊາດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ກໍ່ຄືຜົນສຳເລັດອັນດີງາມຂອງກອງປະຊຸມປະທານແນວໂຮມ 3 ປະເທດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 5 ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 9 ເມສາຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ວຽນຈັນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນຂອງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເພື່ອໃຫ້ ປະຊາຊົນສາມປະເທດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ເຂົ້າໃຈແຈ້ງກ່ວາກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນແບບພິເສດລະຫວ່າງສາມປະເທດ ອິນດູຈີນ, ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ ສິ່ງນີ້ຈະປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການພົວພັນສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ.