ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເອທີໂອປີ ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ເມສາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເອທີໂອປີ Abiy Ahmed Ali ແລະ ພັນລະຍາ ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ເວທີປາໄສຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ເປົ້າໝາຍທົ່ວໂລກ (P4G) ຄັ້ງທີ 4 (ແຕ່ວັນທີ 14 – 17 ເມສາ). ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງການນຳຂັ້ນສູງ ເອທີໂອປີ ນັບແຕ່ເມື່ອສອງປະເທດສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ໃນປີ 1976 ແລະ ກໍແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງທຳອິດລະຫວ່າງສອງປະເທດພາຍຫຼັງໄລຍະ 07 ປີ. ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງສໍານັກງານລັດຖະບານ ເພື່ອດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາ.
ຄາດວ່າ, ໃນໄລຍະຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເອທີໂອປີ ຈະພົບປະກັບບັນດາການນຳຂັ້ນສູງສຸດຂອງພັກ, ລັດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມທັງເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ P4G.