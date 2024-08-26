ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຢູ່ບັນດາແຂວງເຂດໄຕງວຽນ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ໄຕງວຽນແມ່ນສະຖານທີ່ຍຸດທະສາດສຳຄັນພິເສດກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ, ການເມືອງ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ການປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຊີວະພາບຂອງປະເທດຊາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອສ້າງພື້ນຖານຢ່າງໝັ້ນແກ່ນພັດທະນາໄຕງວຽນສົມກັບບົດບາດ, ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບ, ປັບປຸງ ສີສັນວັດທະນະທຳ, ຍົກສູງຊີວິດດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຄະນະ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງກຳນົດຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແມ່ນໜ້າທີ່ສຳຄັນ, ຮີບດ່ວນ, ເປັນປະຈຳ, ຍາວນານ ແລະ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທົ່ວລະບົບການເມືອງ, ປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຢາກຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ ປະຊາຊົນຕ້ອງມີຊີວິດທີ່ອີ່ມໜຳສຳລານ ສົມບູນພູມສຸກ; ສິ່ງລັກແຫຼ່ງຂອງການປົກປັກຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍແມ່ນຊີວິດດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ບໍ່ປະໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກຕົກຢູ່ທາງຫຼັກ; ກຳລັງແຮງຂອງການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍແມ່ນກຳລັງຂອງປະຊາຊົນ.