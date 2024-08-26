Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ, ຄວາມ​ເປັນ​ລະ​ບຽບ​ຮຽບ​ຮ້ອຍ​ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ - ສັງ​ຄົມ​ຢູ່​ບັນ​ດາ​ແຂວງ​ເຂດ​ໄຕ​ງວຽນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ດ່າລາດ, ແຂວງເລິມດົງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມບັນດາແຂວງເຂດໄຕງວຽນ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ໄຕງວຽນແມ່ນສະຖານທີ່ຍຸດທະສາດສຳຄັນພິເສດກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ, ການເມືອງ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ການປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຊີວະພາບຂອງປະເທດຊາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອສ້າງພື້ນຖານຢ່າງໝັ້ນແກ່ນພັດທະນາໄຕງວຽນສົມກັບບົດບາດ, ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບ, ປັບປຸງ ສີສັນວັດທະນະທຳ, ຍົກສູງຊີວິດດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຄະນະ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງກຳນົດຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແມ່ນໜ້າທີ່ສຳຄັນ, ຮີບດ່ວນ, ເປັນປະຈຳ, ຍາວນານ ແລະ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທົ່ວລະບົບການເມືອງ, ປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຢາກຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ ປະຊາຊົນຕ້ອງມີຊີວິດທີ່ອີ່ມໜຳສຳລານ ສົມບູນພູມສຸກ; ສິ່ງລັກແຫຼ່ງຂອງການປົກປັກຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍແມ່ນຊີວິດດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ບໍ່ປະໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກຕົກຢູ່ທາງຫຼັກ; ກຳລັງແຮງຂອງການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍແມ່ນກຳລັງຂອງປະຊາຊົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮ່າໂນ້ຍພັດທະນາໝູ່ບ້ານຫັດຖະກຳ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ

ຮ່າໂນ້ຍພັດທະນາໝູ່ບ້ານຫັດຖະກຳ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ

ແຕ່ດົນນານແລ້ວ, ຮ່າໂນ້ຍແມ່ນບ່ອນເຕົ້າໂຮມສິ່ງຍອດຢ້ຽມຂອງໝູ່ບ້ານຫັດຖະກຳຫວຽດນາມ. ການພັດທະນາຂອງໝູ່ບ້ານຫັດຖະກຳນະຄອນຫລວງໄດ້ແລະພວມນຳມາເຊິ່ງບັນດາຄຸນຄ່າໃຫຍ່ດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. ວຽກງານອະນຸລັກຮັກສາແລະພັດທະນາໝູ່ບ້ານຫັດຖະກຳແມ່ນສວມບົດບາດສຳຄັນໃນການຫັນປ່ຽນອົງປະກອບເສດຖະກິດເຂດຊົນນະບົດ, ປະກອບສ່ວນກໍ່ສ້າງຊົນນະບົດພັດທະນາຮອບດ້ານ, ຍືນຍົງ; ພ້ອມທັງຍົກສູງລາຍຮັບ, ປັບປຸງຊີວິດທາງດ້ານວັດຖຸແລະຈິດໃຈໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top