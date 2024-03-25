ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມລັດຖະບານຫົວເລື່ອງສ້າງກົດໝາຍ ເດືອນ ມີນາ 2024
ເປີດສາກວາລະປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ການລົງທຶນສ້າງລະບອບລະບຽບການແມ່ນການລົງທຶນພັດທະນາ. ນັບແຕ່ຕົ້ນອາຍຸການມາຮອດປັດຈຸບັນ, ລັດຖະບານ ໄດ້ຈັດ 24 ວາລະປະຊຸມຫົວເລື່ອງກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍ. ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ, ລັດຖະບານ ໄດ້ຈັດ 2 ວາລະປະຊຸມຫົວເລື່ອງສະເພາະ, ພິຈາລະຈາ, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດ, ມະຕິ 14 ສະບັບ. ວຽກງານສ້າງ, ປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງມີແບບມີແຜນ, ມີວິທະຍາສາດ, ເປັນມືອາຊີບ, ມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງວ່າ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການກໍ່ສ້າງກົດໝາຍ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຕ້ອງສຸມໃສ່ກໍ່ສ້າງບັນດາດຳລັດ, ຈົດໝາຍທາງລັດຖະການ ເພື່ອຫັນເນື້ອໃນກົດໝາຍເປັນລະອຽດ.
ໃນວາລະປະຊຸມມື້ນີ້, ລັດຖະບານໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍຫຼາຍສະບັບ, ໃນນັ້ນ ມີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການວາງແຜນຜັງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ; ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທໍລະນີສາດ ແລະ ບໍ່ແຮ່; ສະເໜີສ້າງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີ່ມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດເຂົ້າໃນການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ວິສາຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ).