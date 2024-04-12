ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມລັດຖະບານກ່ຽວກັບຫົວເລື່ອງສ້າງກົດໝາຍ ປະຈຳເດືອນ ເມສາ
ໃນວາລະປະຊຸມ, ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານ ໄດ້ພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນ, ຮັບຮອງເອົາ 2 ເນື້ອໃນສຳຄັນ, ລວມມີ: ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ສະບັບປັບປຸງ); ແຜນການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງລາຍຮັບເພີ່ມ, ປະຢັດລາຍຈ່າຍປະຈຳຂອງງົບປະມານສູນກາງປີ 2023). ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ສະບັບປັບປຸງ) ຕ້ອງລົງມະຕິເພື່ອຍື່ນສະເໜີສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ໂດຍໄວ; ແຜນການນຳໃຊ້ລາຍຮັບເພີ່ມ, ປະຢັດລາຍຈ່າຍ ຕ້ອງໄດ້ຍື່ນສະເໜີຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ, ຕົກລົງໂດຍໄວ ເພື່ອຈັດແບ່ງ, ນຳໃຊ້, ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ.
ກ່າວຄຳເຫັນໃນວາລະປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ບຸກທະລຸຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບການສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ ແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍໃຫຍ່ຂອງລັດ, ເຊິ່ງໄດ້ສຸມໃສ່ລົງທຶນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ຄວາມເປັນລະບຽບ, ເປັນມືອາຊີບ, ມີແບບມີແຜນ, ມີວິທະຍາສາດ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າ.