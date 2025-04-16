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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ບັນ​ດາ​ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ນຳ​ໜ​້າ​ໃນ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ແລະ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ເມສາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ ກັບລັດວິສາຫະກິດນຳໜ້າໃນການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໂດຍປະຕິບັດຄຳສັ່ງສະບັບທີ 07 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປີ 2024 ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ການບໍລິຫານ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນພັດທະນາຂອງບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ບໍລິສັດໃຫຍ່, ລັດວິສາຫະກິດຢ່າງແຮງ, ບັນດາວິສາຫະກິດໄດ້ສ້າງ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາແຜນການຫັນເປັນດີຈີຕອນຢູ່ວິສາຫະກິດ ແລະ ເປັນເຈົ້າການເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການດຳເນີນງານກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

        “ມະນຸດແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ, ພະນັກງານແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ. ຜູ້ນຳ ບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ບໍລິສັດໃຫຍ່ແມ່ນບຸກຄົນທີ່ຍອດຍິ່ງ. ພວກເຮົາຕ້ອງນຳໃຊ້ສິ່ງຍອດຍິ່ງນັ້ນຄືແນວໃດໃນຈຸດເວລາຫຍຸ້ງຍາກດ້ານການຄ້າຄືໃນປັດຈຸບັນ.  ພວກເຮົາຕ້ອງຊອກຫາທຸກວິທີເພື່ອຜ່ານຜ່າ. ບໍ່ພຽງແຕ່ຜ່ານຜ່າເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ດີກວ່າ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈະບັນລຸໄດ້ຄວາມເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຮູ້, ການກະທຳ, ແບບວິທີ, ວິທີເຮັດ, ເພື່ອຕັດສິນໃຈປະກອບສ່ວນນຳການເຕີບໂຕບັນລຸກວ່າ 8% ແລະ ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຮັບປະກັນວຽກເຮັດງານທຳ, ວິທີຫາເງິນລ້ຽງຊີບຂອງປະຊາຊົນ, ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ພົບ​ປະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ພົບ​ປະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ

ວັນທີ 15 ເມສາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຈີນ, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ.
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