ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຕີລາຄາສະພາບການ, ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 03 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກຕີລາຄາໝາກຜົນແຫ່ງການປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 33 ຂອງ ລັດຖະບານ ແລະ ສະເໜີຕ້ອງມີບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຄັດໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຂົງເຂດອະສັງຫາລິມະຊັບ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເສົາຄ້ຳຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຊີ້ນຳຢ່າງຂ້ຽວຊາດ, ພ້ອມກັບທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມອບໃຫ້ກະຊວງກໍ່ສ້າງ ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ, ສຳເລັດການປະກອບສຳເນົາເອກະສານກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຮືອນຢູ່ (ສະບັບປັບປຸງ), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດຂົງເຂດອະສັງຫາລິມະຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ລັດຖະບານ, ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ ຕຸລາ ຈະມາເຖິງ, ຮັບປະກັນລັກສະນະຄົບຊຸດ, ເປັນເອກະພາບ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງລະບົບກົດໝາຍ.