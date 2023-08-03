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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສະ​ພາບ​ການ, ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ໃຫ້​ຕະຫຼາດ​ອະ​ສັງ​ຫາ​ລິ​ມະ​ຊັບ

ລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຊີ້ນຳຢ່າງຂ້ຽວຊາດ, ພ້ອມກັບທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 03 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກຕີລາຄາໝາກຜົນແຫ່ງການປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 33 ຂອງ ລັດຖະບານ ແລະ ສະເໜີຕ້ອງມີບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຄັດໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຂົງເຂດອະສັງຫາລິມະຊັບ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເສົາຄ້ຳຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຊີ້ນຳຢ່າງຂ້ຽວຊາດ, ພ້ອມກັບທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມອບໃຫ້ກະຊວງກໍ່ສ້າງ ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ, ສຳເລັດການປະກອບສຳເນົາເອກະສານກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຮືອນຢູ່ (ສະບັບປັບປຸງ), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດຂົງເຂດອະສັງຫາລິມະຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ລັດຖະບານ, ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ ຕຸລາ ຈະມາເຖິງ, ຮັບປະກັນລັກສະນະຄົບຊຸດ, ເປັນເອກະພາບ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງລະບົບກົດໝາຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມເວືອງດິ່ງເຫວະເຂົ້າຮ່ວມພິທີປະກາດ Logo, Website ກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາຫນຸ່ມທົ່ວໂລກຄັ້ງທີ 9

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມເວືອງດິ່ງເຫວະເຂົ້າຮ່ວມພິທີປະກາດ Logo, Website ກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາຫນຸ່ມທົ່ວໂລກຄັ້ງທີ 9

ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາຫນຸ່ມທົ່ວໂລກຄັ້ງທີ 9 ແຕ່ວັນທີ 14- 17 ກັນຍາປີ 2023 ຢູ່ ນະຄອນຫລວງ ຮ່າໂນ້ຍ
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