ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການບໍລິຫານນະໂຍບາຍປີການເງິນ, ເງິນຕາ, ຕະຫຼາດຄຳ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 16 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບການບໍລິຫານນະໂຍບາຍປີການເງິນ, ເງິນຕາ ເພື່ອແນໃສ່ສືບຕໍ່ຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ, ຮັບປະກັນບັນດາດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ເຖິງວ່າສະພາບການໂລກມີການຜັນແປທີ່ສັບສົນ, ແຕ່ພາຍໃນປະເທດ ເສດຖະກິດຍັງສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາເປັນປົກກະຕິ, ໄພເງິນເຟີ້ ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ,ເສດຖະກິດການເຕີບໂຕດີພໍສົມຄວນ; ບັນດາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນ; ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ, ໜິ້ສາທາລະນະ, ໜິ້ລັດຖະບານ ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມເປັນຢ່າງດີ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນ, ການປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນ, ການເມືອງມີສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມ ໄດ້ຮັບປະກັນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ນຳສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນພາກລັດ; ສຸມໃສ່ແຫຼ່ງກຳລັງຈັດແບ່ງໃຫ້ແກ່ບັນດາໜ້າທີ່ສຳຄັນ, ຮີບດ່ວນຂອງລັດ, ບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຈຸດສຸມແຫ່ງຊາດ; ລະດົມທຸກແຫຼ່ງກຳລັງສັງຄົມ, ຖືການລົງທຶນພາກສາທາລະນະນຳໜ້າໃນການລົງທຶນເຂົ້າບັນດາໂຄງການ, ກິດຈະກຳພື້ນຖານໂຄງລ່າງ; ສຸມທຶນໃຫ້ແກ່ບັນດາກຳລັງການເຕີບໂຕໃໝ່ຄື: ການຫັນປ່ຽນສີຂຽວ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ…