ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຄວາມມຸ່ງຫວັງເພື່ອຄວາມສະຫງົບສຸກ - ເຊີດຊູແບບຢ່າງທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ຕອບສະໜອງເດືອນເຄື່ອນໄຫວເພື່ອການປ້ອງກັນ, ຕ້ານຢາເສບຕິດ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 14 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງຕຳຫຼວດໄດ້ຈັດໂຄງການເຊີດຊູແບບຢ່າງທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ຕອບສະໜອງເດືອນເຄື່ອນໄຫວປ້ອງກັນ, ຕ້ານຢາເສບຕິດດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຄວາມມຸ່ງຫວັງເພື່ອຄວາມສະຫງົບສຸກ”. ລາຍການໄດ້ຈັດຂຶ້ນເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນປະທານໂຮ່ຈີມິນອອກຄຳຮຽກຮ້ອງແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ (11/6/1948 – 11/6/2023), ຕອບສະໜອງເດືອນເຄື່ອນໄຫວປ້ອງກັນ, ຕ້ານຢາເສບຕິດດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ປ້ອງກັນ, ຕ້ານຢາເສບຕິດຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ເປັນເຈົ້າການສົມທົບກັນ - ເພື່ອປະຊາຄົມປອດຢາເສບຕິດ” ແລະ ເຊີດຊູບັນດາວິລະກຳ, ຜົນງານດີເດັ່ນຂອງໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳ ແລະ ໄພຢາເສບຕິດ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໄພຢາເສບຕິດແມ່ນໄພພິບັດອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງມວນມະນຸດ ແລະ ປັດຈຸບັນພວມມີການຜັນແປທີ່ສັບສົນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະແດງການແບ່ງປັນກັບຄອບຄົວຂອງພະນັກງານ, ນັກຮົບຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ສະແດງຄວາມຮູຸ້ບຸນຄຸນຕໍ່ບັນດາແບບຢ່າງທີ່ອົງອາດກ້າຫານ, ເສຍສະຫຼະຊີວິດ, ຮັບບາດເຈັບ ໃນແນວຮົບປ້ອງກັນ, ຕ້ານຢາເສບຕິດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີວ່າ:
“ຄອບຄົວ ແມ່ນແກ່ນສານຂອງສັງຄົມ”. ມີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກໄພຢາເສບຕິດຫຼາຍຄົນແມ່ນເລີ່ມຈາກສະພາບການທີ່ຄອບຄົວບໍ່ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ສັ່ງສອນລູກຫຼານ, ຖືກຄົນຊົ່ວຊັກຊວນແກ່ດຶງ. ເພາະສະນັ້ນ, ບັນດາຄອບຄົວຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ເຖິງລູກຫຼານຂອງຕົນ ໃຫ້ຫຼີກໄກຈາກຢາເສບຕິດ. ແຕ່ລະວັນ, ພວກຫຼານຈົ່ງມານະພະຍາຍາມຮ່ຳຮຽນ, ຝືກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ, ດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ, ຫຼີກໄກຈາກໄພສັງຄົມ, ພິເສດແມ່ນຢາເສບຕິດ; ຕ້ອງຫຼໍ່ຫຼອມຕົນເອງເພື່ອກາຍເປັນພົນລະເມືອງທີ່ດີ, ມີຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ.