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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ວັນ​ບຸນມະ​ຫາ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ​ທັງ​ຊາດ ຢູ່​ຕາ​ແສງ ຊ່າ​ເຢ່​ຟິ່ນ, ເມືອງ ຊີ່ນ​ໂຮ່, ແຂວງ ລາຍ​ເຈົາ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ພະຈິກ, ຢູ່ແຂວງ ລາຍເຈົາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມວັນບຸນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດຢູ່ ເຂດຊຸມຊົນ ຕາແສງ ຊ່າເຢ່ຟິ່ນ, ເມືອງ ຊິ່ນໂຮ່, ແຂວງ ລາຍເຈົາ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ງານບຸນ (ພາບ: VGP)

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນຕາແສງ ຊ່າເຢ່ຟິ່ນ ສືບຕໍ່ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ສາມັກຄີກັນ, ຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາຄອບຄົວທຸກຍາກ; ປະຕິບັດ 3 ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຢູ່ເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ເຂດພູດອຍ, ສ້າງຊົນນະບົດໃໝ່ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແບບຍືນຍົງໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມປາດຖະໜາ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຈະເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອປະຕິວັດ, ສີສັນວັດທະນະທຳຂອງຊາດ, ຂອງຊົນເຜົ່າ, ນ້ຳໃຈອຸ້ມຊູຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນການດຳລົງຊີວິດ; ເຂົ້າຮ່ວມການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດຳລົງຊີວິດຢ່າງປອດໃສ, ສີວິໄລ, ນັບມື້ນັບທັນສະໄໝ; ສ້າງເຂດຊຸມຊົນໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມສະຫງົບປອດໄພ; ປ້ອງກັນຕ້ານບັນດາອາດຊະຍະກຳ, ໄພສັງຄົມ; ລະມັດລະວັງກັບບັນດາກົນອຸບາຍມ້າງທຳລາຍຂອງບັນດາກຳລັງເປັນປໍລະປັກ; ມີຄວາມສາມັກຄີກວ່າອີກ, ຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວ, ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ລະຫວ່າງແນວທາງຂອງພັກ ກັບຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ, ຕັດສິນໃຈສູ້ຊົນສ້າງບ້ານເກີດເມືອງນອນໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາ, ຮັ່ງມີສວຍງາມ ແລະ ສີວິໄລ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ສິ້ນສຸດການເຂົ້າຮ່ວມ APEC 2023 ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ອາເມລິກາ ຢ່າງຈົບງາມ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ສິ້ນສຸດການເຂົ້າຮ່ວມ APEC 2023 ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ ອາເມລິກາ ຢ່າງຈົບງາມ

ໃນໄລຍະ 4 ວັນເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ອາເມລິກາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ມີທັງໝົດເກືອບ 25 ກິດຈະກໍາຢ່າງລຽນຕິດ. ເດີນທາງຮ່ວມກັບທ່ານປະທານປະເທດໃນຄັ້ງນີ້, ການນໍາບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂອງ ຫວຽດນາມ ກໍໄດ້ພົບປະ, ເຮັດວຽກສອງຝ່າຍ ດ້ວຍຈໍານວນຫຼາຍ ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້.
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