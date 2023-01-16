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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ລາຍ​ການ “ບຸນ​ເຕັດ​ເຕົ້າ​ໂຮມ - ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່​ສະ​ໜິດ​ຕິດ​ພັນ”​ ຢູ່​ນາມ​ດິງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ມັງກອນ, ຢູ່ແຂວງນາມດິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ “ວັນບຸນເຕົ້າໂຮມ - ລະດູບານໃໝ່ສະໜິດຕິດພັນ” ພ້ອມກັບສະມາຊິກກຳມະບານ, ກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງ ນາມດິງ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ລາຍການ (ພາບ: TTXVN)  

ກ່າວຄຳຫັນກັບກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານ, ປະຊາຊົນແຂວງ ນາມດິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ໝາກຜົນແຫ່ງການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງປະເທດຊາດໃນປີ 2022 ກໍ່ຄືພາຍຫຼັງການປ່ຽນແປງໃໝ່ມາເປັນເວລາກ່ວາ 35 ປີ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ພາຍຫຼັງການປ່ຽນແປງໃໝ່ເປັນເວລາກ່ວາ 35 ປີ, ຂອບຂະໜາດພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ບັນລຸເງິນເປັນຈຳນວນ 409 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 100 ເທົ່າ, ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນບັນລຸ 4.110 USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 440 ເທົ່າ. ຜົນສຳເລັດລວມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງອຳນາດການປົກຄອງ, ວິສາຫະກິດ, ປະຊາຊົນ, ຜູ້ອອກແຮງງານແຂວງ ນາມດິງ.

ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນບຸນເຕັດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກກຳມະບານ, ກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານ, ຄອບຄົວປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແຂວງນາມດິງ ລວມ 200 ຄົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ລາວ ຮັກສາມູນເຊື້ອ ຮັກແພງມະນຸດຄືດັ່ງຮັກແພງຕົນເອງ

ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ລາວ ຮັກສາມູນເຊື້ອ “ຮັກແພງມະນຸດຄືດັ່ງຮັກແພງຕົນເອງ”

ໂດຍໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນປະຊາຄົມໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຈຳນວນຊາວ ຫວຽດນາມ ດຳລົງຊີວິດຫຼາຍກ່ວາໝູ່, ມາຮອດປະຈຸບັນ, ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ລາວ ມີໄດ້ປະກອບສ່ວນຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ບ້ານເກີດເມືອງນອນ ກໍ່ຄືປະເທດປະຈຳຖິ່ນ ຄື: ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ໂຮງໝໍ, ໂຮງຮຽນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດຂອງ ສປປ ລາວ, ກໍ່ຄືໜູນຊ່ວຍເຄື່ອງອຸປະກອນການແພດເມື່ອເກີດໂລກລະບາດ… ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ລາວ ຍາມໃດກໍ່ຮັກສາລັກສະນະວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີ, ຄວາມງາມ, ໜູນຊ່ວຍບັນດາຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
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