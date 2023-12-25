ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດນຳໃຊ້ 4 ໂຄງການຄົມມະນາຄົມຈຸດສຸມຂອງຂະແໜງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນ ດຽນບ້ຽນຝຸ (ແຂວງດຽນບຽນ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດນຳໃຊ້ 4 ໂຄງການ: ໂຄງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງເປີດກວ້າງທ່າອາກາດສະຍານ ດຽນບຽນ, ໂຄງການເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ຕວຽນກວາງ - ຝຸເທາະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ໂນ້ຍບາຍ - ລາວກາຍ, ໂຄງການເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ໝີທ້ວນ - ເກິ່ນເທີ, ໂຄງການຂົ່ວໝີທ້ວນ 2.
4 ໂຄງການມີເງິນລົງທຶນທັງໝົດກ່ວາ 618.5 ລ້ານ USD, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຈັດພິທີເປີດນຳໃຊ້ໃນວັນດຽວກັນຢູ່ 4 ສະຖານທີ່: ນະຄອນ ດຽນບຽນ, ຕວຽນກວາງ, ຕຽນຢາງ ແລະ ວີງລອງ. ນີ້ແມ່ນກິດຈະກຳຄົມມະນາຄົມສຳຄັນ, ປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍແບ່ງຂັ້ນໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ, ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງເງິນລົງທຶນ ນອກຈາກງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ເພື່ອບັນລຸໄດ້ປົ້າໝາຍຮອດປີ 2030, ທົ່ວປະເທດ ມີເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງປະມານ 5000 ກີໂລແມັດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ພັກ, ລັດ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ສະຫງວນແຫຼ່ງກຳລັງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບລົງທຶນ ແລະ ນະໂຍບາຍເໝາະສົມ ເພື່ອລະດົມແຫຼ່ງເງິນຈາກສັງຄົມ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ, ລົງທຶນທີ່ມີຈຸດສຸມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ເພິ່ງຕົນເອງ, ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືພາກລັດ - ເອກະຊົນ ໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ ຕາມທິດແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ, ດ້ວຍຈິດໃຈ “ຜົນປະໂຫຍດກົມກ່ຽວ, ແບ່ງປັນຄວາມສ່ຽງ” ຫຼຸດຜ່ອນການປະຕິບັດລະບຽບການບໍລິຫານ.