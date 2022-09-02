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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ເປີດມ​ສະຫຼອງ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຄວາມ​ໄວ​ສູງ ເວິນ​ໂດນ - ມ໊ອງ​ກ໊າຍ (ແຂ​ວງ​ກ໋​ວາງ​ນິງ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ກັນຍາ, ຢູ່ແຂວງ ກ໋ວາງນິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ເວິນໂດນ - ມ໊ອງກ໊າຍ, ແຂວງ ກ໋ວາງນິງ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ (ພາບ: VOV)  

ໂຄງການມີລວງຍາວກ່ວາ 80 ກິໂລແມັດ, ລະດັບຄວາມໄວແມ່ນ 120 ກິໂລແມັດ/ຊົ່ວໂມງ ອັນໄດ້ຊ່ວຍຫຼຸດເວລາການເດີນທາງແຕ່ຮ່າໂນ້ຍໄປຍັງນະຄອນ ມ໊ອງກ໋າຍລົງເຫຼືອພຽງແຕ່ 3 ຊົ່ວໂມງ, ສ້າງຂົງເຂດພັດທະນາໃໝ່ໃຫ້ແກ່ແຂວງກ໋ວາງນິງ ແລະ ທົ່ວເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງທາງພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ການກໍ່ສ້າງສຳເລັດເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງຕອນທ້າຍແມ່ນສຸດ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ເຂດທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍ, ແນວທາງຂອງພັກ, ລັດ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາພື້ນທາງໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ກໍ່ສ້າງລະບົບເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂບັນດາຈຸດອຸດຕັນ ກ່ຽວກັບການຄົມມະນາຄົມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງກ໋ວາງນິງ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ທະວີຄູນບັນດາຮູບແບບ, ວິທີການເຮັດທີ່ດີ ເພື່ອລະດົມແຫຼ່ງເງິນລົງທຶນ ເພື່ອໃຫ້ນັບມື້ນັບປະຕິບັດສຳເລັດລະບົບໂຄງປະກອບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໃນບໍລິເວນແຂວງ, ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມບັນດາວິສາຫະກິດສືບຕໍ່ສົມທົບກັນ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັບທ້ອງຖິ່ນໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫງວຽນ​ຊວັນ​ຟຸກ: ປະ​ຕ​ິ​ບັດ​ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງຢາກ​ໃຫ້​ຫວຽດ​ນາມມີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ແຮງ​ກ້າ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫງວຽນ​ຊວັນ​ຟຸກ: ປະ​ຕ​ິ​ບັດ​ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງຢາກ​ໃຫ້​ຫວຽດ​ນາມມີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ແຮງ​ກ້າ

ທີ່ພິທີ, ທ່ານ Saadi Salama ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປາແລັດສະຕິນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າຄະນະທຸຕານຸທູດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ເຖິງວ່າຍັງປະສົບກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງຈາກພະຍາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ສະພາບການໂລກຂາດສະຖຽນລະພາບກໍ່ຕາມ ແຕ່ ຫວຽດນາມຍັງບັນລຸຫຼາຍຜົນສຳເລັດທີ່ເປັນໜ້າພາກພູມໃຈ.
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