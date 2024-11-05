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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ປະ​ກາດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ບັນ​ລຸ​ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ 2024

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງສະເໜີບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ບັນລຸເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງຊາດເວົ້າສະເພາະ ແລະ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ, ນັກທຸລະກິດຫວຽດນາມເວົ້າລວມ ຕ້ອງສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າຫຼັກ: ຄຸນນະພາບ - ປ່ຽນແປງໃໝ່ - ປະດິດຄິດສ້າງ - ກຳລັງຄວາມສາມາດໃນການນຳໜ້າ.
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມພິທີ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 4 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີປະກາດຜະລິດຕະພັນບັນລຸເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ 2024. ຢູ່ລາຍການ, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ມອບສັນຍາລັກເຊີດຊູວິສາຫະກິດດີເດັ່ນ 190 ແຫ່ງທີ່ມີຜະລິດຕະພັນບັນລຸເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ປີ 2024.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງສະເໜີບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ບັນລຸເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງຊາດເວົ້າສະເພາະ ແລະ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ, ນັກທຸລະກິດຫວຽດນາມເວົ້າລວມ ຕ້ອງສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າຫຼັກ: ຄຸນນະພາບ - ປ່ຽນແປງໃໝ່ - ປະດິດຄິດສ້າງ - ກຳລັງຄວາມສາມາດໃນການນຳໜ້າ. ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອສາມັກຄີ, ສະໜິດຕິດພັນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງວິສາຫະກິດຕິດພັນກັບຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດ, ຊົນຊາດ, ມານະພະຍາຍາມຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ນະວັດຕະກຳ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນໃນການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ແລະ ປັບປຸງກຳລັງຄວາມສາມາດໃນການແກ້ງແຍ້ງຢ່າງໝັ້ນແກ່ນໃນພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກເທື່ອລະກ້າວ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ຂອງປະເທດຊາດໂດຍໄວ ແລະ ຍືນຍົງ

ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດຕ້ອງນຳໜ້າໃນການປະຕິວັດສີຂຽວ, ໝູວຍໃຊ້ທ່າໄດ້ປຽບຈາກເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງຊາດ, ພ້ອມທັງສົມທົບກັນສ້າງຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ; ຕັ້ງໜ້າຊອກຫາ, ເປີດກວ້າງຕະຫຼາດສາກົນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາລະບົບສະໜອງທົ່ວໂລກຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ ຢູ່ ຢຸນ​ໜານ, ຈີນ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ ຢູ່ ຢຸນ​ໜານ, ຈີນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 05 ພະຈິກ, ໃນຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ແຕ່ວັນທີ 5 – 08 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນ ຄຸນໝິງ, ແຂວງ ຢຸນໜານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບພະນັກງານອົງການຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຈີນ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ແຂວງ ຢຸນໜານ, ຈີນ.
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