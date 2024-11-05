ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີປະກາດຜະລິດຕະພັນບັນລຸເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ 2024
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 4 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີປະກາດຜະລິດຕະພັນບັນລຸເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ 2024. ຢູ່ລາຍການ, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ມອບສັນຍາລັກເຊີດຊູວິສາຫະກິດດີເດັ່ນ 190 ແຫ່ງທີ່ມີຜະລິດຕະພັນບັນລຸເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ປີ 2024.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງສະເໜີບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ບັນລຸເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງຊາດເວົ້າສະເພາະ ແລະ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ, ນັກທຸລະກິດຫວຽດນາມເວົ້າລວມ ຕ້ອງສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າຫຼັກ: ຄຸນນະພາບ - ປ່ຽນແປງໃໝ່ - ປະດິດຄິດສ້າງ - ກຳລັງຄວາມສາມາດໃນການນຳໜ້າ. ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອສາມັກຄີ, ສະໜິດຕິດພັນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງວິສາຫະກິດຕິດພັນກັບຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດ, ຊົນຊາດ, ມານະພະຍາຍາມຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ນະວັດຕະກຳ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນໃນການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ແລະ ປັບປຸງກຳລັງຄວາມສາມາດໃນການແກ້ງແຍ້ງຢ່າງໝັ້ນແກ່ນໃນພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກເທື່ອລະກ້າວ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ຂອງປະເທດຊາດໂດຍໄວ ແລະ ຍືນຍົງ
ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດຕ້ອງນຳໜ້າໃນການປະຕິວັດສີຂຽວ, ໝູວຍໃຊ້ທ່າໄດ້ປຽບຈາກເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງຊາດ, ພ້ອມທັງສົມທົບກັນສ້າງຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ; ຕັ້ງໜ້າຊອກຫາ, ເປີດກວ້າງຕະຫຼາດສາກົນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາລະບົບສະໜອງທົ່ວໂລກຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ.