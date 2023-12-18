ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີ ແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ການນຳສອງຝ່າຍໄດ້ສຳຫຼວດຄືນວິວັດທະນາການຮ່ວມມື, ຕີລາຄາສູງບັນດາຜົນງານ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງການພົວພັນ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ, ກໍຄືປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ພັດທະນາຂອງພາກພື້ນ. ບົນພື້ນຖານນັ້ນ, ສອງຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນ, ວາງອອກທິດທາງການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ນຳການພົວພັນພັດທະນາຢ່າງແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນກວ່າ, ສົມກັບຂອບຂະໜາດຂອງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານສ້າງຕັ້ງໃໝ່, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດແທດຈິງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ສຸດຂອງ ອາຊຽນ; ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນສະພາບການໂລກ ແລະ ພາກພື້ນປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍນາໆປະທານ ແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນນັ້ນ, ສອງຝ່າຍຕ້ອງເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ສູ້ຊົນນຳການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ ກາຍເປັນສັນຍາລັກແຫ່ງຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ກໍສະເໜີບາງທິດທາງພັດທະນາການພົວພັນ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພ້ອມທັງປາດຖະໜາວ່າ ຍີ່ປຸ່ນ ຈະສືບຕໍ່ສະແດງທັດສະນະ ແລະ ມີການກະທຳສະໜັບສະໜູນຫຼັກໝັ້ນລວມຂອງ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບທະເລຕາເວັນອອກຢ່າງແຮງກວ່າອີກ.
ສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມ, ບັນດາການນຳໄດ້ຮັບຮອງເອົາ “ຖະແຫຼງການວິໄສທັດກ່ຽວກັບການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ຮ່ວມມື ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ: ຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ” ແລະ “ແຜນການຜັນຂະຫຍາຍຖະແຫຼງການວິໄສທັດ”, ເປັນພື້ນຖານເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອດດ້ານ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.