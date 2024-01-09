ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ປີ 2024 ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດໃຫ່ຍນຳ້ມັນອາແກັດ ຫວຽດນາມ
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດໃຫ່ຍນຳ້ມັນອາແກັດ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງຕິດພັນສະພາບການດ້ານການເມືອງ, ທ່າອ່ຽງ ແລະ ການເໜັງຕິງຂອງຕະຫຼາດພະລັງງານ, ນຳ້ມັນອາແກັດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອບໍລິຫານການຜັນແປໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ສຸມໃສ່ວຽກງານຄາດຄະເນ, ຕີລາຄາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ກຳລັງໜູນການເຕີບໂຕ ຢູ່ບັນດາຂົງເຂດດຳເນີນທຸລະກິດ. ສຸມໃສ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ນຳໃຊ້ວິທີການບໍລິຫານທັນສະໄໝ, ໝູນໃຊ້ບັນດາຜົນງານທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ສະສົມໄດ້ຢ່າງສຸດຂີດ; ພັດທະນາກຸ່ມບໍລິສັດໃຫ່ຍນຳ້ມັນອາແກັດ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນກຸ່ມບໍລິສັດໃຫ່ຍອຸດສາຫະກຳພະລັງງານອັນດັບໜຶ່ງໃນທົ່ວປະເທດ, ພາກພື້ນ. ສູ້ຊົນລາຍຮັບຂອງກຸ່ມບໍລິສັດໃຫ່ຍນຳ້ມັນອາແກັດ ຫວຽດນາມ ມີການເຕີບໂຕສະເລ່ຍແຕ່ 3-6,5%/ປີ, ເພີ່ມລາຍຮັບງົບປະມານແຕ່ລະປີປະມານ 10%.