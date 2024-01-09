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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໜ້າ​ທີ່​ປ​ີ 2024 ຂອງ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ໃຫ່​ຍ​ນຳ​້​ມັນ​ອາ​ແກັດ ຫວຽດ​ນາມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 8 ມັງກອນ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ປີ 2024 ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດໃຫ່ຍນຳ້ມັນອາແກັດ ຫວຽດນາມ.

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດໃຫ່ຍນຳ້ມັນອາແກັດ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງຕິດພັນສະພາບການດ້ານການເມືອງ, ທ່າອ່ຽງ ແລະ ການເໜັງຕິງຂອງຕະຫຼາດພະລັງງານ, ນຳ້ມັນອາແກັດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອບໍລິຫານການຜັນແປໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ສຸມໃສ່ວຽກງານຄາດຄະເນ, ຕີລາຄາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ກຳລັງໜູນການເຕີບໂຕ ຢູ່ບັນດາຂົງເຂດດຳເນີນທຸລະກິດ. ສຸມໃສ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ນຳໃຊ້ວິທີການບໍລິຫານທັນສະໄໝ, ໝູນໃຊ້ບັນດາຜົນງານທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ສະສົມໄດ້ຢ່າງສຸດຂີດ; ພັດທະນາກຸ່ມບໍລິສັດໃຫ່ຍນຳ້ມັນອາແກັດ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນກຸ່ມບໍລິສັດໃຫ່ຍອຸດສາຫະກຳພະລັງງານອັນດັບໜຶ່ງໃນທົ່ວປະເທດ, ພາກພື້ນ. ສູ້ຊົນລາຍຮັບຂອງກຸ່ມບໍລິສັດໃຫ່ຍນຳ້ມັນອາແກັດ ຫວຽດນາມ ມີການເຕີບໂຕສະເລ່ຍແຕ່ 3-6,5%/ປີ, ເພີ່ມລາຍຮັບງົບປະມານແຕ່ລະປີປະມານ 10%.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 29 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ: ສຸມໃສ່ກະກຽມກອງປະຊຸມພິເສດຄັ້ງທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 29 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ: ສຸມໃສ່ກະກຽມກອງປະຊຸມພິເສດຄັ້ງທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈະພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງມະຕິ ກ່ຽວກັບບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍສະເພາະ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງຄົງຄ້າງ, ຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ.
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ບໍລິການຮູບພາບ


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