ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະກາດການວາງແຜນກຳນົດ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນຢູ່ ແຂວງ ຫ໋າຍເຢືອງ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນ ຫ໋າຍເຢືອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະກາດການວາງແຜນກຳນົດ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນຢູ່ ແຂວງ ແລະ ມອບຂໍ້ຕົກລົງການວາງແຜນກຳນົດແຂວງ ໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050 ໃຫ້ແກ່ການນຳແຂວງ ຫ໋າຍເຢືອງ.
ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖືວ່າ ແຂວງ ຫ໋າຍເຢືອງໄດ້ ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ກາລະໂອກາດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ທ່າໄດ້ປຽບໃນການແກ່ງແຍ້ງ ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໂດຍໄວ ແລະ ຍືນຍົງ, ແມ່ນສະຖານທີ່ລົງທຶນທີ່ດຶງດູດໃຈສຳລັບນັກລົງທຶນທັງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຮອດປີ 2030 ຫ໋າຍເຢືອງ ຕ້ອງກາຍເປັນແຂວງອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ ແລະ ແມ່ນສູນອຸດສາຫະກຳທີ່ເປັນກຳລັງໜູນຂອງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ. ວິໄສທັດຮອດປີ 2050, ແຂວງຫ໋າຍເຢືອງ ຕ້ອງບັນລຸມາດຖານແມ່ນນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ, ນະຄອນທັນສະໄໝ, ສີຂຽວ, ອັດສະລິຍະ, ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, ປອດໄພ, ຍືນຍົງ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ, ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນວັດທະນະທຳ.
ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ການນຳແຂວງ ຫ໋າຍເຢືອງ ໄດ້ສະເໜີກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບຂອງແຂວງ, ພ້ອມທັງແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບບັນດາໂຄງການບຸລິມະສິດດຶງດູດເງິນລົງທຶນ ເຊິ່ງແຂວງພວມຜັນຂະຫຍາຍ.