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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ກາດ​ການ​ວາງ​ແຜນກຳ​ນົດ ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຢູ່ ແຂວງ ຫ໋າຍ​ເຢືອງ

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖືວ່າ ແຂວງ ຫ໋າຍເຢືອງໄດ້ ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ກາລະໂອກາດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ທ່າໄດ້ປຽບໃນການແກ່ງແຍ້ງ ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໂດຍໄວ ແລະ ຍືນຍົງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນ ຫ໋າຍເຢືອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະກາດການວາງແຜນກຳນົດ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນຢູ່ ແຂວງ ແລະ ມອບຂໍ້ຕົກລົງການວາງແຜນກຳນົດແຂວງ ໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050 ໃຫ້ແກ່ການນຳແຂວງ ຫ໋າຍເຢືອງ.

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖືວ່າ ແຂວງ ຫ໋າຍເຢືອງໄດ້ ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ກາລະໂອກາດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ທ່າໄດ້ປຽບໃນການແກ່ງແຍ້ງ ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໂດຍໄວ ແລະ ຍືນຍົງ, ແມ່ນສະຖານທີ່ລົງທຶນທີ່ດຶງດູດໃຈສຳລັບນັກລົງທຶນທັງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຮອດປີ 2030 ຫ໋າຍເຢືອງ ຕ້ອງກາຍເປັນແຂວງອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ ແລະ  ແມ່ນສູນອຸດສາຫະກຳທີ່ເປັນກຳລັງໜູນຂອງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ. ວິໄສທັດຮອດປີ 2050, ແຂວງຫ໋າຍເຢືອງ ຕ້ອງບັນລຸມາດຖານແມ່ນນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ, ນະຄອນທັນສະໄໝ, ສີຂຽວ, ອັດສະລິຍະ, ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, ປອດໄພ, ຍືນຍົງ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ, ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນວັດທະນະທຳ.

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ການນຳແຂວງ ຫ໋າຍເຢືອງ ໄດ້ສະເໜີກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບຂອງແຂວງ, ພ້ອມທັງແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບບັນດາໂຄງການບຸລິມະສິດດຶງດູດເງິນລົງທຶນ ເຊິ່ງແຂວງພວມຜັນຂະຫຍາຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ນິວຊີແລນ ແລະ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເປຣູ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ນິວຊີແລນ ແລະ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເປຣູ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Tredene Dobson, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ນິວຊີແລນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານ Augusto Morelli ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເປຣູ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ.
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