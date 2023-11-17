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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຊົມ​ເຊີຍ​ຜູ້​ສູງ​ອາ​ຍຸ​ເຮັດ​​ທຸ​ລະ​ກິດ​ເກັ່ງ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ຄັ້ງ​ທີ IV, ໄລ​ຍະ 2018 – 2023

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຊົມເຊີຍຜູ້ສູງອາຍຸເຮັດທຸລະກິດເກັ່ງທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ IV, ໄລຍະ 2018 – 2023.
ກອງປະຊຸມຊົມເຊີຍຜູ້ສູງອາຍຸເຮັດທຸລະກິດເກັ່ງທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ IV, ໄລຍະ 2018 – 2023

ດ້ວຍສານທີ່ວ່າ: “ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຜູ້ສູງອາຍຸເຮັດທຸລະກິດເກັ່ງ, ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ປະກອບສ່ວນສ້າງປະເທດວັດທະນາຖາວອນ, ຜາສຸກ”, ນີ້ແມ່ນເຫດການສຳຄັນເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູບັນດາແບບຢ່າງດີເດັ່ນໃນຂະບວນການແຂ່ງຂັນ “ຜູ້ສູງອາຍຸ - ແບບຢ່າງໃສແຈ້ງ”, ຕາງໜ້າໃຫ້ຜູ້ສູງອາຍຸກວ່າ 7 ລ້ານຄົນ ເປັນນັກຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ, ພວມເຂົ້າຮ່ວມການພັດທະນາເສດຖະກິດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງແກ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ, ຂ້າພະເຈົ້າຕີລາຄາສູງ ແລະ ຊົມເຊີຍນ້ຳໃຈອັນແຮງກ້າ, ມານະຈິດ, ຄວາມຕັ້ງໝັ້ນພະຍາຍາມບືນຕົວຂຶ້ນຂອງຜູ້ສູງອາຍຸໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ບັນດາຜູ້ແທນມີໜ້າຢູ່ທີ່ນີ້ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນບັນດາຜູ້ແທນດີເດັ່ນ. ນີ້ແມ່ນບັນດາແບບຢ່າງອັນໃສແຈ້ງ, ສົ່ງແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ແມ່ນກຳລັງໜູນແຜ່ຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ທົ່ວສັງຄົມ, ໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນຫຼັງ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍົກ​ສູງ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ສິງ​ກະ​ໂປ ຂຶ້ນ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທ​ະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ

ຍົກ​ສູງ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ສິງ​ກະ​ໂປ ຂຶ້ນ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທ​ະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ສິງກະໂປຍາມໃດກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຂອງ ຫວຽດນາມ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ.
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