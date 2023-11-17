ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຊົມເຊີຍຜູ້ສູງອາຍຸເຮັດທຸລະກິດເກັ່ງທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ IV, ໄລຍະ 2018 – 2023
ດ້ວຍສານທີ່ວ່າ: “ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຜູ້ສູງອາຍຸເຮັດທຸລະກິດເກັ່ງ, ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ປະກອບສ່ວນສ້າງປະເທດວັດທະນາຖາວອນ, ຜາສຸກ”, ນີ້ແມ່ນເຫດການສຳຄັນເພື່ອແນໃສ່ເຊີດຊູບັນດາແບບຢ່າງດີເດັ່ນໃນຂະບວນການແຂ່ງຂັນ “ຜູ້ສູງອາຍຸ - ແບບຢ່າງໃສແຈ້ງ”, ຕາງໜ້າໃຫ້ຜູ້ສູງອາຍຸກວ່າ 7 ລ້ານຄົນ ເປັນນັກຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ, ພວມເຂົ້າຮ່ວມການພັດທະນາເສດຖະກິດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງແກ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ, ຂ້າພະເຈົ້າຕີລາຄາສູງ ແລະ ຊົມເຊີຍນ້ຳໃຈອັນແຮງກ້າ, ມານະຈິດ, ຄວາມຕັ້ງໝັ້ນພະຍາຍາມບືນຕົວຂຶ້ນຂອງຜູ້ສູງອາຍຸໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ບັນດາຜູ້ແທນມີໜ້າຢູ່ທີ່ນີ້ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນບັນດາຜູ້ແທນດີເດັ່ນ. ນີ້ແມ່ນບັນດາແບບຢ່າງອັນໃສແຈ້ງ, ສົ່ງແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ແມ່ນກຳລັງໜູນແຜ່ຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ທົ່ວສັງຄົມ, ໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນຫຼັງ.”