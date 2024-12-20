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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ໃຈ ແລະ ເຄົາ​ລົບ​ບັນ​ດາ​ຄຸນ​ຄ່າ​ນ້ຳ​ໃຈ​ມິດ​ຕະ​ພາບ, ເພື່ອ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ການ​ຮ່ວມ​ມື ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ພະຈິກ, ງານວາງສະແດງການປ້ອງກັນຊາດສາກົນ ຫວຽດນາມ ປີ 2024 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ໂດຍໄດ້ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19 – 22 ທັນວາ, ງານວາງສະແດງມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 66 ຄະນະຜູ້ແທນສາກົນດ້ວຍກ່ວາ 240 ວິສາຫະກິດອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດທີ່ມາຈາກ 49 ປະເທດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ງານວາງສະແດງ

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າດ້ວຍສານ “ສັນຕິພາບ - ການຮ່ວມມື - ການພັດທະນາ”, ງານວາງສະແດງປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຮ່ວມມືປ້ອງກັນຊາດໃນທຸກຂົງເຂດ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:  

ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດຮັກຫອມສັນຕິພາບ, ເຄົາລົບນ້ຳໃຈຄວາມຮັກແພງ, ໄມ້ຕີຈິດຄວາມຖືກຕ້ອງໃນບັນດາການພົວພັນຮ່ວມມືສາກົນ. ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າການຍູ້ແຮງການທູດ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ, ຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈ ແລະ ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ພ້ອມກັນແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພລວມ, ການສະກັດກັ້ນການປະທະກັນ, ປ້ອງກັນຕ້ານສົງຄາມ, ສອດຄ່ອງກັບບັນດາຫຼັກການໂດຍພື້ນຖານຂອງ ກົດໝາຍສາກົນ, ປະກອບສວ່ນໃຫ້ແກ່ສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມືພັດທະນາລວມຂອງພາກພື້ນ ແລະ ໃນທົ່ວໂລກ. ຜ່ານຜ່າຄວາມເຈັບປວດ, ການເສຍສະຫຼະໂດຍສົງຄາມກໍ່ຂຶ້ນ, ຫວຽດນາມ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຄົາລົບມູນຄ່າຂອງນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ກຳນົດທິດຍຸດທະສາດພັດທະນາພື້ນຖານອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດເປັນເຈົ້າການ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ນຳໃຊ້ໃຫ້ແກ່ເປົ້າໝາຍການທະຫານ ແລະ ພົນລະເຮືອນ, ທັນສະໄໝ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງຫນ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ

ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງຫນ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ

ເລື່ອງອອກສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ແມ່ນອີງໃສ່ພື້ນຖານແຜນນະໂຍບາຍສະເຫມີຕົ້ນສະເຫມີປາຍ ແລະຄຳໝັ້ນສັນຍາກໍ່ຄືຄວາມມານະພະຍາຍາມ, ຜົນສຳເລັດຂອງ ຫວຽດນາມກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງ ແລະຊຸກຍູ້ສິດທິມະນຸດ .
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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