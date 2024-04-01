ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ສ້າງຝູກວັກກາຍເປັນສູນການບໍລິການ, ການທ່ອງທ່ຽວຊີວະພາບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ
ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ແທນ ໄດ້ຍົກອອກຄຳເຫັນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ເລິກເຊິ່ງ, ຕິດແທດຕົວຈິງ, ປະກອບຫຼາຍແນວຄວາມຄິດທີ່ດີ, ມີລະດັບຍຸດທະສາດຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການຂັ້ນສູນກາງ. ສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ພາຍຫຼັງ 20 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 178 ໂສມໜ້າຂອງ ນະຄອນ ເກາະ ໄດ້ມີການຜັນປ່ຽນທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຕັດສິນໃຈຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແມ່ນຖືກຕ້ອງ ກັບສະພາບການພັດທະນາຝຸກວັກ. ສະພາບການເສດຖະກິດ, ສັງຄົມຂອງ ຝຸກວັກມີການພັດທະນາຢ່າງກະໂດດຂັ້ນ, ຮອບດ້ານໃນທຸກດ້ານ.
ເພື່ອໃຫ້ຝຸກວັກພັດທະນາໂດຍໄວ, ຍືນຍົງ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ນຳຕັດສິນໃຈສ້າງຝຸກວັກກາຍເປັນສູນການບໍລິການ, ການທ່ອງທ່ຽວຊີວະພາບ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ການທ່ອງທ່ຽວທະເລ, ເປັນສະຖານທີ່ເປັນໜ້າດຳລົງຊີວິດ, ເກາະລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາສູນກາງເສດຖະກິດໃຫຍ່ໃນພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ມີນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງກຸ່ມເຂດທ່ອງທ່ຽວ, ຜັກຜ່ອນບຳລຸງສຸຂະພາບ ແລະ ລະຫຼິ້ນບັນເທິງ ທາງທະເລ ຮ່ອນເທິມ, ນະຄອນຝຸກວັກ, ແຂວງ ກຽນຢາງ. ໂດຍຕັ້ງຢູ່ ຮ່ອນເທິມ - ເກາະໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂຶ້ນກັບໝູ່ເກາະ ອານເທິຍ (ຝຸກວັກ), ກຸ່ມເຂດທ່ອງທ່ຽວ, ຜັກຜ່ອນບຳລຸງສຸຂະພາບ ແລະ ລະຫຼິ້ນບັນເທິງທາງທະເລ ຮ່ອນເທິມມີຂອບຂະໜາດ 30 ແຮກຕາ ໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດ Sun Group ລົງທຶນກໍ່ສ້າງ.