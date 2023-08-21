ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສຳຫຼວດສະພາບຕົວຈິງ, ຍົກອອກບັນດາການກຳນົດທິດໃຫຍ່ເພື່ອໃຫ້ແຂວງກອມຕູມພັດທະນາ
ໃນການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ແຂວງ ກອນຕຸມ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບຄະນະປະຕິບັດງານລົງກວດກາບາງພື້ນຖານ, ໂຄງການເສດຖະກິດສັງຄົມຢູ່ແຂວງ ກອນຕຸມ.
ເມື່ອສຳຫຼວດກວດກາແຜນກຳນົດພັດທະນາໄຟຟ້າແຮງລົມຢູ່ຕາແສງ ເຕິນເລີບ, ເມືອງ ກອນເຣີຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການ ແລະ ແຂວງກອນຕຸມ ສືບຕໍ່ສຳຫຼວດກວດກາ, ຄົ້ນຄ້ວາ, ຕີລາຄາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ວິທີການລົງທຶນພັດທະນາໄຟຟ້າແຮງລົມທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ, ຮັບປະກັນການເສີມຂະຫຍາຍແຫຼ່ງເງິນລົງທຶນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການພັດທະນາບັນດາໂຄງການພະລັງງານທົດແທນຢ່າງສຸດຂີດໃນບໍລິເວນແຂວງ ກອນຕຸມ.
ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ເມື່ອຢ້ຽມຢາມໝູ່ບ້ານວັດທະນະທຳການທ່ອງທ່ຽວປະຊາຄົມ ກອນເປີຣິງ ຢູ່ເທດສະບານ ມັງແດນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນແລະກັນ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຮັກສາສີສັນວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຮັດວຽກ ກັບຄະນະປະຈຳຄະນະພັກແຂວງ ກອນຕຸມ ກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ສະເໜີ ເພື່ອໃຫ້ແຂວງກອນຕຸມ ພັດທະນາໂດຍໄວ ແລະ ຍືນຍົງ.