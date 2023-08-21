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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ສຳຫຼວດ​ສະ​ພາບ​ຕົວ​ຈິງ, ຍົກ​ອອກ​ບັນ​ດາ​ການ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ໃຫຍ່​ເພື່ອ​ໃຫ້​​ແຂວງກອມ​ຕູມ​ພັດ​ທະ​ນາ

ໃນການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ແຂວງ ກອນຕຸມ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບຄະນະປະຕິບັດງານລົງກວດກາບາງພື້ນຖານ, ໂຄງການເສດຖະກິດສັງຄົມຢູ່ແຂວງ ກອນຕຸມ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບຄະນະເຮັດວຽກຢູ່ຕາແສງ ເຕິນລິບ, ເມືອງ ກອນໄຣ

ໃນການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ແຂວງ ກອນຕຸມ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບຄະນະປະຕິບັດງານລົງກວດກາບາງພື້ນຖານ, ໂຄງການເສດຖະກິດສັງຄົມຢູ່ແຂວງ ກອນຕຸມ.

ເມື່ອສຳຫຼວດກວດກາແຜນກຳນົດພັດທະນາໄຟຟ້າແຮງລົມຢູ່ຕາແສງ ເຕິນເລີບ, ເມືອງ ກອນເຣີຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການ ແລະ ແຂວງກອນຕຸມ ສືບຕໍ່ສຳຫຼວດກວດກາ, ຄົ້ນຄ້ວາ, ຕີລາຄາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ວິທີການລົງທຶນພັດທະນາໄຟຟ້າແຮງລົມທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ, ຮັບປະກັນການເສີມຂະຫຍາຍແຫຼ່ງເງິນລົງທຶນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການພັດທະນາບັນດາໂຄງການພະລັງງານທົດແທນຢ່າງສຸດຂີດໃນບໍລິເວນແຂວງ ກອນຕຸມ.

ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ເມື່ອຢ້ຽມຢາມໝູ່ບ້ານວັດທະນະທຳການທ່ອງທ່ຽວປະຊາຄົມ ກອນເປີຣິງ ຢູ່ເທດສະບານ ມັງແດນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນແລະກັນ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຮັກສາສີສັນວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຮັດວຽກ ກັບຄະນະປະຈຳຄະນະພັກແຂວງ ກອນຕຸມ ກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ສະເໜີ ເພື່ອໃຫ້ແຂວງກອນຕຸມ ພັດທະນາໂດຍໄວ ແລະ ຍືນຍົງ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຢັ້ງ​ຢືນ​ຄວ​າມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກາ​ຊັກ​ສະ​ຖານ

ຢັ້ງ​ຢືນ​ຄວ​າມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກາ​ຊັກ​ສະ​ຖານ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ກາຊັກສະຖານປະຈຳ ຫວຽດນາມ Yerlan Baizhanov ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Kassym - Jomart Tokayev ຈະພົບປະກັບບັນດາການນຳຂັ້ນສູງຂອງ ຫວຽດນາມ.
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