ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ Amazon ເປີດກວ້າງການລົງທຶນ ແລະ ໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ໃນການຫັນເປັນດີຈີຕອນ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມຍົກລະດັບການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ແລະ ໃນການພົບປະໂອ້ລົມລະຫວ່າງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ເມື່ອເດືອນກັນຍາຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ໄດ້ກຳນົດວ່າ ການຮ່ວມມືດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຂອດບຸກທະລຸໃໝ່ໃນການພົວພັນສອງປະເທດ. ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ Amazon ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ໃນການພັດທະນາການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ, ການຄ້າຂ້າມຊາຍແດນ, cloud computing, ຊ່ວຍຫວຽດນາມ ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນຂົງເຂດການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ, ແບ່ງປັນວິທະຍາສາດບໍລິຫານ ທຸລະກິດ, ພັດທະນາ logistics, ການຄຸ້ມຄອງ, ການເຄື່ອນໄຫວລະບົບໃຫ້ດີທີ່ສຸດ.
ໂດຍເຫັນດີຕໍ່ບັນດາຄຳເຫັນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານນາງ Susan Pointer ໃຫ້ຮູ້ວ່າ Amazon ຈະເຂົ້າຮ່ວມວິວັດການຫັນເປັນດີຈີຕອນຢູ່ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ວາ, ພັດທະນາການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ, cloud computing, ຍົກສູງຄວາມຮູ້ ແລະ ບຳລຸງສ້າງທັກສະໃຫ້ແກ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມ, ຮ່ວມມືກັບບາງວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຜະລິດບັນດາຜະລິດຕະພັນ, ອຸປະກອນ ແລະ ນຳຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປຂາຍຢູ່ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ, ໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດ Startup ຫວຽດນາມ ບືນຕົວຂຶ້ນອອກສູ່ໂລກ.