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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ລົງ​ກວດ​ກາ, ສຳຫຼວດ​ບາງ​ໂຄງ​ການ, ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຈຸດ​ສຸມ​ຢູ່​ແຂວງ ກ໋​ວາງ​ຈິ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາ, ໜ່ວຍງານກໍ່ສ້າງ ຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າ, ຄຸນນະພາບ, ເຕັກນິກ, ສິລະປະກຳ, ຄວາມປອດໄພ, ອະນາໄມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງໄປສຳຫຼວດຕົວຈິງ ບັນດາໂຄງການຈຸດສຸມຢູ່ ແຂວງກ໋ວາງຈິ (ພາບ: VGP)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ກໍລະກົດ, ໃນແຜນການປະຕິບັດງານຢູ່ແຂວງ ກ໋ວາງຈິ, ພາກກາງ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປສຳຫຼວດຕົວຈິງ, ຊີ້ນຳການຜັນຂະຫຍາຍບາງໂຄງການ, ກິດຈະກຳຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ແລະ ອຸດສາຫະກຳຈຸດສຸມໃນບໍລິເວນແຂວງ. ສຳລັບແຕ່ລະໂຄງການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລ້ວນແຕ່ມີການກຳນົດທິດໃຫຍ່ໃນການຜັນຂະຫຍາຍ.

ສຳລັບໂຄງການເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ຫວ້ານນິງ - ກາມໂລະ ຂຶ້ນກັບໂຄງການເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ເໜືອ - ໃຕ້ທາງທິດຕາເວັນອອກໄລຍະ 2021 – 2025 ມີລວງຍາວ 65,7 ກີໂລແມັດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາ, ໜ່ວຍງານກໍ່ສ້າງ ຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າ, ຄຸນນະພາບ, ເຕັກນິກ, ສິລະປະກຳ, ຄວາມປອດໄພ, ອະນາໄມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຂວງ ກ໋ວາງຈິ ປະຕິບັດວຽກງານບຸກເບີກໜ້າພຽງ, ສ້າງເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານໃຫມ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.

ສຳລັບໂຄງການເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ກາມໂລະ - ລາເຊີນ ຂຶ້ນກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ພາກເໜືອ - ໃຕ້ທາງທິດຕາເວັນອອກ ໄລຍະ 2017 – 2020, ມີລວງຍາວແມ່ນ 98,35 ກີໂລແມັດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມອບໝາຍໃຫ້ກະຊວງຄົມມະນາຄົມແລະຂົນສົ່ງ ແລະ ບັນດາອົງການສືບຕໍ່ຄົ້ນຄ້ວາ, ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງໃຫ້ສົມສຳເລັດສົມບູນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມື້ຈຸດສຸມຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກໍ່ສ້າງຊົນນະບົດໃຫມ່ ແລະ ວັນອາທິດສີຂຽວປີ 2023

ມື້ຈຸດສຸມຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກໍ່ສ້າງຊົນນະບົດໃຫມ່ ແລະ ວັນອາທິດສີຂຽວປີ 2023

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ກໍລະກົດ ຢູ່ ຕາແສງ ເຕີນຮ່ວາ ເມືອງ ມີງຮວາ ແຂວງ ກວ໋າງບີ່ງ, ສູນກາງຊາວຫນຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວມື້ຈຸດສຸມຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກໍ່ສ້າງຊົນນະບົດໃຫມ່ ແລະ ວັນອາທິດສີຂຽວປີ 2023.
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