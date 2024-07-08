ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ຮຶງອຽນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ກໍລະກົດ, ໃນລາຍການລົງເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ຮຶງອຽນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດສະຫຼອງເສັ້ນທາງບົກເຊື່ອມຕໍ່ທາງດ່ວນ ຮ່າໂນ້ຍ - ຫາຍຟ່ອງ ກັບທາງດ່ວນ ເກົ່າແຢ - ນິງບິ່ງ ຕອນໄປຜ່ານແຂວງ ຮຶງອຽນ (ໄລຍະ 2), ດ້ວຍຄວາມຍາວ ເກືອບ 24 ກິໂລແມັດ, ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງຄວາມສາມາດຂຸດຄົ້ນຂອງສອງເສັ້ນທາງດ່ວນດັ່ງກ່າວ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນທາງດ້ານຈະລາຈອນຜ່ານນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີບົດບາດສຳຄັນໃນເຂດເສດຖະກິດຫຼັກແຫຼ່ງ, ຈຸດສຸມຂອງພາກເໜືອ ແລະ ແມ່ນກຳລັງພັດທະນາເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ, ເຂດນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ແຂວງ ຮຶງອຽນ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ແຂວງ ຮຶງອຽນ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງໃນການພັດທະນາ, ແຕ່ບັນຫາແມ່ນຕ້ອງມີເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕ່ໍ. ເສັ້ນທາງນີ້ ໄດ້ປະກອບສ່ວນພັດທະນາຄົມມະນາຄົມແຂວງ ຮຶງອຽນ, ເຊື່ອມຕໍ່ເຂດ, ເຊື່ອມຕໍ່ປະເທດຊາດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ແຂວງ ຮຶງອຽນ ແລະ ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສືບຕໍ່ສະຫຼຸບ, ຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກໂຄງການນີ້ ເພື່ອຂະຫຍາຍອອກສູ່ບັນດາໂຄງການອື່ນ.
ຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄປຢ້ຽມຢາມເຂດອຸດສາຫະກຳ ແທງລອງ. ນິ້ແມ່ນເຂດອຸດສາຫະກຳໃຫຍ່ ແລະ ທັນສະໄໝທີ່ສຸດຂອງ ຮຶງອຽນ ໃນປັດຈຸບັນ.
ຕອນບ່າຍວັນທີ 7 ກໍລະກົດ, ຢູ່ແຂວງ ຮຶງອຽນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະກາດການວາງແຜນຜັງ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນຢູ່ແຂວງ ຮຶງອຽນ.
ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກ່າວວ່າ, ຮ່ຶງອຽນມີເງື່ອນໄຂ, ທ່າແຮງ, ກາລະໂອກາດເພື່ອພັດທະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ເປົ້າໝາຍວາງແຜນຜັງຂອງແຂວງ ຮຶງອຽນ ຮອດປີ 2030 ກາຍເປັນແຂວງອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ, ມີຂອບຂະໜາດເສດຖະກິດ ແລະ ລະດັບການ ພັດທະນາເປັນກຸ່ມແຖວໜ້າໃນທົ່ວປະເທດ; ຮອດປີ 2050 ຈະກາຍເປັນນະຕອນທີ່ຂຶ້ນກັບສູນກາງ; ເປັນສະຖານທີ່ເປັນໜ້າຢູ່ ອາໄສໃນເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ.ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຂວງ ຮ່ຶງອຽນ ຈົ່ງມີຄວາມຕັ້ງໜ້າໃນການຜັນຂະຫຍາຍ, ຫັນແຜນຜັງເປັນລະອຽດ. ກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກຳ, ສຸມໃສ່ພັດທະນາອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ, ໄຟຟ້າ, ພະລັງງານ, ກົນຈັກ, ປະດິດສ້າງ..; ກ່ຽວກັບການບໍລິການ, ສຸມໃສ່ພັດທະນາການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການຂົນສົ່ງ, ການເງິນ, ການທະນາຄານ, ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສາ