ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ຢຶດໝັ້ນກັບນະໂຍບາຍເພື່ອກາຍເປັນສະຖານທີ່ນັດພົບແຖວໜ້າ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ມັງກອນ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ Davos (ສະວິດ), ໃນຂອບເຂດການປະຕິບັດງານເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF) Davos 2024, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານການໂອ້ລົມສົນທະນາ “ຫວຽດນາມ - ສະຖານທີ່ນັດພົບແຖວໜ້າ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນແບບຍືນຍົງ”
ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ ທ່ານ Pascal Gerken, ປະທານກິດຕິມະສັກ ອົງການບັນດາການນຳວິສາຫະກິດໜຸ່ມທົ່ວໂລກ (YPO) ແລະ ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈ ຕໍ່ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນທີ່ເປັນໜ້າປະທັບໃຈໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໃນສະພາບການໂລກ ທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງໃນປີ 2023, ດ້ວຍຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ (GDP) ເພີ່ມຂຶ້ນ 5,05%; ໄພເງິນເຟີ້ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ, ການດຶງດູດເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ ບັນລຸລະດັບສູງ.
ເມື່ອແລກປ່ຽນທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ແບ່ງປັນບາງປັດໄຈທີ່ມີລັກສະນະພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນສະຖານທີ່ລົງທຶນທີ່ປອດໄພ, ປອດໃສ, ຍືນຍົງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກເຖິງເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ມີການພົວພັນທາງການທູດ ກັບ ກ່ວາ 190 ປະເທດ, ໃນນັ້ນມີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງຮອບດ້ານ ຫຼື ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ 5 ປະເທດກຳມະການຖາວອນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສປຊ ແລະ ຫຼາຍປະເທດຂຶ້ນກັບກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາ ແລະ ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແຖວໜ້າໂລກ (G20); ເຊັນສັນຍາການຄ້າເສລີ (FTA) 16 ສະບັບ ກັບ 60 ປະເທດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖືວ່າ ນີ້ແມ່ນການຮັບປະກັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການເປີດປະຕູ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບເສດຖະກິດສາກົນ.