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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຢັ້ງ​ຢືນ ຫວຽດ​ນາມ ຢຶດ​ໝັ້ນ​ກັບ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ເພື່ອ​ກາຍ​ເປັນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ນັດ​ພົບ​ແຖວ​ໜ້າ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກເຖິງເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ມີການພົວພັນທາງການທູດ ກັບ ກ່ວາ 190 ປະເທດ, ໃນນັ້ນມີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງຮອບດ້ານ ຫຼື ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ 5 ປະເທດກຳມະການຖາວອນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສປຊ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາ (ພາບ: VGP)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ມັງກອນ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ Davos (ສະວິດ), ໃນຂອບເຂດການປະຕິບັດງານເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF) Davos 2024,  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານການໂອ້ລົມສົນທະນາ “ຫວຽດນາມ - ສະຖານທີ່ນັດພົບແຖວໜ້າ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນແບບຍືນຍົງ”

ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ ທ່ານ Pascal Gerken, ປະທານກິດຕິມະສັກ ອົງການບັນດາການນຳວິສາຫະກິດໜຸ່ມທົ່ວໂລກ (YPO)  ແລະ ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈ ຕໍ່ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນທີ່ເປັນໜ້າປະທັບໃຈໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໃນສະພາບການໂລກ ທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງໃນປີ 2023, ດ້ວຍຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ (GDP) ເພີ່ມຂຶ້ນ 5,05%; ໄພເງິນເຟີ້ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ, ການດຶງດູດເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ ບັນລຸລະດັບສູງ.

ເມື່ອແລກປ່ຽນທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ແບ່ງປັນບາງປັດໄຈທີ່ມີລັກສະນະພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນສະຖານທີ່ລົງທຶນທີ່ປອດໄພ, ປອດໃສ, ຍືນຍົງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກເຖິງເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ມີການພົວພັນທາງການທູດ ກັບ ກ່ວາ 190 ປະເທດ, ໃນນັ້ນມີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງຮອບດ້ານ ຫຼື ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ 5 ປະເທດກຳມະການຖາວອນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສປຊ ແລະ ຫຼາຍປະເທດຂຶ້ນກັບກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາ ແລະ ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແຖວໜ້າໂລກ (G20); ເຊັນສັນຍາການຄ້າເສລີ (FTA) 16 ສະບັບ ກັບ 60 ປະເທດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖືວ່າ ນີ້ແມ່ນການຮັບປະກັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການເປີດປະຕູ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບເສດຖະກິດສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ອວຍພອນບຸນເຕັດປະຊາຊົນ ແລະ ທະຫານຊາຍແດນຢູ່ແຂວງ ເງະອານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ອວຍພອນບຸນເຕັດປະຊາຊົນ ແລະ ທະຫານຊາຍແດນຢູ່ແຂວງ ເງະອານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເມືອງ ແທັງເຈືອງ, ແຂວງ ເງະອານ
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