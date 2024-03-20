ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ FDI ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ (VBF)
ກ່າວຄຳເຫັນໜ້າທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຮັບຟັງຄຳເຫັນ ແລະ ເຂົ້າໃຈສາຍສຳພັນລະຫວ່າງວິສາຫະກິດ ກັບລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ; ພ້ອມກັນແບ່ງປັນວິໄສທັດ ແລະ ກະທຳເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດ, ເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ພັດທະນາພ້ອມກັບວິສາຫະກິດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ປີນີ້, ຫວຽດນາມ ຕັດສິນໃຈພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຍືນຍົງ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດໃນການຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຕິດພັນກັບການຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຮັບປະກັນບັນດາການດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ; ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດ; ຍູ້ແຮງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງສາກົນ; ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບແກ່ການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາວິສາຫະກິດ FDI, ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ຈະຖືປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດ ເປັນໃຈກາງ, ເປັນເຈົ້າກຳ, ຍາມໃດກໍປະຕິບັດຄວາມສະເໝີພາບໃນສັງຄົມ ແລະ ຊີວິດສັງຄົມໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຫວຽດນາມ ຫງວຽນຈີຢຸງ ໄດ້ມອບໃບຍ້ອງຍໍຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ FDI ດີເດັ່ນຈຳນວນໜຶ່ງ.