ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ປະຕິບັດ “3 ບໍ່” ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການທະຫານ, ປ້ອງກັນຊາດ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາສະພາບການໂລກ, ພາກພື້ນມີການແຜນແປຢ່າງໄວ, ສັບສົນ, ຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້, ດັ່ງນັ້ນ, ໜ້າທີ່ດ້ານການທະຫານ, ປ້ອງກັນຊາດນັບມື້ນັບໜັກໜ່ວງ, ຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນສະພາບການນັ້ນ, ກອງທັບໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ການທະຫານ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ; ປັບປຸງການສ້າງພື້ນຖານການປ້ອງກັນຊາດທົ່ວປວງຊົນ, ທ່າຮົບປ້ອງກັນຊາດທົ່ວປວງຊົນ ສົມທົບກັບທ່າຮົບປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ; ຍົກສູງຄຸນນະພາບສັງລວມ, ກຳລັງແຮງ, ລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດກຽມພ້ອມການສູ້ຮົບຂອງທົ່ວກອງທັບເທື່ອລະກ້າວ… ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕີລາຄາວ່າ ອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດມີບາດກ້າວບຸກທະລຸໃໝ່, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເພື່ອສ້າງກອງທັບ ເປັນກຳລັງຫຼວງ, ກະທັດລັດ, ທັນສະໄໝ.
ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທົ່ວກອງທັບປະຕິບັດ “3 ບໍ່”ລວມມີ: ບໍ່ປະໝາດ, ລະເລີຍ, ຂາດສະຕິລະວັງຕົວ; ບໍ່ໃຫ້ຕົກຢູ່ໃນທ່າຮັບກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຢູ່ບັນດາສະຖານທີ່ຍຸດທະສາດ, ຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນ, ເປົ້າໝາຍທີ່ອັນຕະລາຍ, ກຳລັງເປັນປໍລະປັກ; ບໍ່ປະໃຫ້ຫຍຸ້ງເຫຍີງຊັກຊ້າ, ຂາດຄວາມທັນການ, ຂາດປະສົບການໃນການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາທີ່ຫາກໍ່ເກີດຂຶ້ນ ແບບບັງເອີນ.