ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການສຳຄັນແຫ່ງຊາດຢ່າງວ່ອງໄວ
ວັນທີ 10 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງລັດ ບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການສຳຄັນແຫ່ງຊາດ, ຈຸດສຸມຂະແໜງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ (ຄະນະຊີ້ນຳ) ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 7 ຂອງ ຄະນະຊີ້ນຳ. ກອງປະຊຸມໄດ້ປະຕິບັດຕາມຮູບແບບເຊິ່ງໜ້າສົມທົບກັບທາງໄກ ໂດຍເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງທີ່ພວມມີກິດຈະກຳ, ໂຄງການສຳຄັນແຫ່ງຊາດ, ຈຸດສຸມຂະແໜງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນເພື່ອແນໃສ່ກຳແໜ້ນສະພາບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການສຳຄັນແຫ່ງຊາດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກໃນຄະນະຊີ້ນຳ, ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ ຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງວ່ອງໄວ, ຍ້ອນລັກສະນະຮີບດ່ວນຂອງການພັດທະນາຕາມຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກ. ຕາມທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແລ້ວ, ນີ້ແມ່ນຈຸດເວລາສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ຂະແໜງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງປະຕິບັດສຳເລັດລະບົບທາງດ່ວນເໜືອ - ໃຕ້, ບັນດາເສັ້ນທາງດ່ວນສຳຄັນອື່ນເຊື່ອມຕໍ່ເຂດ, ລະຫວ່າງເຂດ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ຂອງຊາດ.