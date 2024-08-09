ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນບັນດາວັນບຸນສຳຄັນຂອງຊາດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 8 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງລັດກ່ຽວກັບ ບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການສຳຄັນແຫ່ງຊາດ, ໂຄງການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງຈຸດສຸມ (ຄະນະຊີ້ນຳ), ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 13 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ ເພື່ອແນໃສ່ກວດກາ, ກະຕຸກຊຸກຍູ້ວຽກງານຕ່າງໆ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 12 ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບມາດຕະການແກ້ໄຂ, ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຄົງຂ້າງ, ຊຸກຍູ້ຄວາມຄືບໜ້າບັນດາກິດຈະກຳ ແລະ ໂຄງການ. ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 12, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ມອບ 57 ໜ້າທີ່ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ໃນນັ້ນ ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານບຸກເບີກໜ້າພຽງ, ສະໜອງແຫຼ່ງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາໂຄງການຄົມມະນາຄົມຈຸດສຸມເຂດພາກໃຕ້.