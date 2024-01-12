ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຕ້ອງປະຕິບັດວຽກງານເສນາທິການຍຸດທະສາດ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ບັນດາໝາກຜົນເຊິ່ງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນບັນລຸໄດ້ໃນປີຜ່ານມາ, ໄຈ້ແຍກສະພາບການ ແລະ ພັນທະໜ້າທີ່, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເຊິ່ງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງວ່າ:
“ຍູ້ແຮງການຄົ້ນຄວ້າຍຸດທະສາດ ແລະ ເປັນເສນາທິການຍຸດທະສາດເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ສ້າງສາພັດທະນາ ແລະ ຍູ້ແຮງການນະວັດຕະກຳໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ. ທີສອງແມ່ນ, ກຳແໜ້ນ, ຕິດຕາມສະພາບການຕົວຈິງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຢ່າງໃກ້ຊິດ, ເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າສະເໜີກົນໄກ, ນະໂຍບາຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສິດອຳນາດ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດຢ່າງທັນການ, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດຊາດໂດຍໄວ, ຍືນຍົງ, ກວມລວມ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກປະໄວ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ.”
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມອບບັນດາລາງວັນອັນສູງສົ່ງເຊິ່ງພັກ, ລັດ ແລະ ລັດຖະບານໄດ້ມອບໃຫ້ກົມກອງລວມໝູ່, ສ່ວນບຸກຄົນຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.