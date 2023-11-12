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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ກວດ​ກາ​ສະ​ພາບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບາງ​ໂຄງ​ການ​ຈຸດ​ສຸມ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ງີ​ເຊີນ, ແທັງ​ຮ໊​ວາ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈ ຕໍ່ລັດຖະບານ ກູເວດ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ໄດ້ລົງທຶນເຂົ້າໂຄງການກັ່ນນ້ຳມັນ ງີເຊີນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັບປະກັນແຫຼ່ງສະໜອງນ້ຳມັນໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ລົງຢ້ຽມຊົມໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນ ງີເຊີນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ພະຈິກ, ຢູ່ແຂວງ ແທັງຮ໊ວາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ກວດກາສະພາບການປະຕິບັດບາງໂຄງການຈຸດສຸມ ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດ ງີເຊີນ (ແທັງຮ໊ວາ) ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ກຳມະກອນເຂດເສດຖະກິດ, ລວມມີ: ໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນ ງີເຊີນ, ທ່າກຳປັ່ນງີເຊີນ, ໂຮງງານຜະລິດຫຼັກກ້າ ງີເຊີນ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນງີເຊີນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈ ຕໍ່ລັດຖະບານ ກູເວດ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ໄດ້ລົງທຶນເຂົ້າໂຄງການກັ່ນນ້ຳມັນ ງີເຊີນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັບປະກັນແຫຼ່ງສະໜອງນ້ຳມັນໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນບໍລິສັດ ປະສົມໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ສະເໜີ ຄະນະການນຳບໍລິສັດກັ່ນນ້ຳມັນ ງີເຊີນ ຊີ້ນຳບັນດາໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວໂຮງງານ ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງເດັດຂາດ; ການຜະລິດ, ສະໜອງແຫຼ່ງນ້ຳມັນຢ່າງພຽງພໍເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ, ພິເສດແມ່ນໃນຊຸມເດືອນທ້າຍປີ ເມື່ອຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຂຶ້ນສູງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂວັນບຸນໄມຕີຈິດມິດຕະພາບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ

ໄຂວັນບຸນໄມຕີຈິດມິດຕະພາບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ

ເຂົ້າຮ່ວມພິທີ, ມີຜູ້ຕາງຫນ້າການນຳ ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ ແລະສື່ສານ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ແຂວງ ແລະບັນດາພະແນກ, ຂະແຫນງການແຂວງເທື່ອທຽນເຫ້ວ. ຝ່າຍ ລາວມີການນຳກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ລາວ; ຜູ້ຕາງຫນ້າສະຖານທູດລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ; ສະຖານກົງສູນ ລາວ ຢູ່ ດ່າຫນັງ,...
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