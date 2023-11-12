ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກວດກາສະພາບການປະຕິບັດບາງໂຄງການຈຸດສຸມເຂດເສດຖະກິດ ງີເຊີນ, ແທັງຮ໊ວາ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ພະຈິກ, ຢູ່ແຂວງ ແທັງຮ໊ວາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ກວດກາສະພາບການປະຕິບັດບາງໂຄງການຈຸດສຸມ ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດ ງີເຊີນ (ແທັງຮ໊ວາ) ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ກຳມະກອນເຂດເສດຖະກິດ, ລວມມີ: ໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນ ງີເຊີນ, ທ່າກຳປັ່ນງີເຊີນ, ໂຮງງານຜະລິດຫຼັກກ້າ ງີເຊີນ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນງີເຊີນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈ ຕໍ່ລັດຖະບານ ກູເວດ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ໄດ້ລົງທຶນເຂົ້າໂຄງການກັ່ນນ້ຳມັນ ງີເຊີນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັບປະກັນແຫຼ່ງສະໜອງນ້ຳມັນໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນີ້ແມ່ນບໍລິສັດ ປະສົມໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ສະເໜີ ຄະນະການນຳບໍລິສັດກັ່ນນ້ຳມັນ ງີເຊີນ ຊີ້ນຳບັນດາໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວໂຮງງານ ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງເດັດຂາດ; ການຜະລິດ, ສະໜອງແຫຼ່ງນ້ຳມັນຢ່າງພຽງພໍເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ, ພິເສດແມ່ນໃນຊຸມເດືອນທ້າຍປີ ເມື່ອຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຂຶ້ນສູງ.