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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ​ນາງ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່ WTO Okonjo-Iweala

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ລັດທິອາລັກຂາ ແລະ ມາດຖານໃໝ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຍົກໃຫ້ເຫັນ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຈາກບັນດາຮົ້ວກີດຂວາງ ເຊິ່ງບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພວມພັດທະນາຕ້ອງປະເຊີນໜ້າ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບທ່ານນາງ ອຳນວຍການໃຫຍ່ WTO Okonjo-Iweala (ພາບ: VGP/Nhật Bắc)

ວັນທີ 18 ມັງກອນ, ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານນາງ ອຳນວຍການໃຫຍ່ WTO Okonjo-Iweala ຢູ່ Davos, ສະວິດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ໃນວິວັດການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນເວົ້າລວມ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດສາກົນເວົ້າສະເພາະ, ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງ ການຮ່ວມມື, ໜູນຊ່ວຍຂອງ WTO.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ລັດທິອາລັກຂາ ແລະ ມາດຖານໃໝ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຍົກໃຫ້ເຫັນ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຈາກບັນດາຮົ້ວກີດຂວາງ ເຊິ່ງບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພວມພັດທະນາຕ້ອງປະເຊີນໜ້າ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະເໜີ ໃຫ້ WTO ປຶກສາຫາລືກັບບັນດາປະເທດພັດທະນາເພື່ອໜູນຊ່ວຍດ້ານເຕັກນິກ ໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ ແລະ ເນັ້ນໜັກວ່າຕ້ອງມີຂັ້ນຕອນທີ່ເໝາະສົມເພື່ອປະຕິບັດ.

ສ່ວນທ່ານນາງ Okonjo-Iweala ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດປະສົບຜົນສຳເລັດກ່ຽວກັບການບືນຕົວຂຶ້ນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຕີລາຄາສູງການຮ່ວມມື ຂອງ WTO ກັບ ຫວຽດນາມ. ກ່ຽວກັບຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານນາງ Okonjo-Iweala ປະກາດວ່າ ຫວ່າງແລ້ວນີ້ ຫາກໍ່ມີຄະນະນັກຊ່ຽວຊານຂອງ ຄະນະກຳມະການເອີລົບ ເຮັດວຽກ ກັບ WTO, ຮັບຟັງຄຳເຫັນຂອງບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ ແລະ WTO ຈະໜູນຊ່ວຍດ້ານເຕັກນິກຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ ວິ​ສາ​ມັນ​ຄັ້ງ​ທີ 5, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ​ຊຸດ​ທີ XV

ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ ວິ​ສາ​ມັນ​ຄັ້ງ​ທີ 5, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ​ຊຸດ​ທີ XV

ຢູ່ວາລະອັດກອງປະຊຸມ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສິນເຊື່ອ (ສະບັບປັບປຸງ), ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດເພື່ອປະຕິບັດບັນດາໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ, ມະຕິກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ບ້ວງສຳຮອງລວມ...
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