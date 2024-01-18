ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພົບປະກັບທ່ານນາງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ WTO Okonjo-Iweala
ວັນທີ 18 ມັງກອນ, ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານນາງ ອຳນວຍການໃຫຍ່ WTO Okonjo-Iweala ຢູ່ Davos, ສະວິດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ໃນວິວັດການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນເວົ້າລວມ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດສາກົນເວົ້າສະເພາະ, ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງ ການຮ່ວມມື, ໜູນຊ່ວຍຂອງ WTO.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ລັດທິອາລັກຂາ ແລະ ມາດຖານໃໝ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຍົກໃຫ້ເຫັນ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຈາກບັນດາຮົ້ວກີດຂວາງ ເຊິ່ງບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພວມພັດທະນາຕ້ອງປະເຊີນໜ້າ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະເໜີ ໃຫ້ WTO ປຶກສາຫາລືກັບບັນດາປະເທດພັດທະນາເພື່ອໜູນຊ່ວຍດ້ານເຕັກນິກ ໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ ແລະ ເນັ້ນໜັກວ່າຕ້ອງມີຂັ້ນຕອນທີ່ເໝາະສົມເພື່ອປະຕິບັດ.
ສ່ວນທ່ານນາງ Okonjo-Iweala ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດປະສົບຜົນສຳເລັດກ່ຽວກັບການບືນຕົວຂຶ້ນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຕີລາຄາສູງການຮ່ວມມື ຂອງ WTO ກັບ ຫວຽດນາມ. ກ່ຽວກັບຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານນາງ Okonjo-Iweala ປະກາດວ່າ ຫວ່າງແລ້ວນີ້ ຫາກໍ່ມີຄະນະນັກຊ່ຽວຊານຂອງ ຄະນະກຳມະການເອີລົບ ເຮັດວຽກ ກັບ WTO, ຮັບຟັງຄຳເຫັນຂອງບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ ແລະ WTO ຈະໜູນຊ່ວຍດ້ານເຕັກນິກຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນ.