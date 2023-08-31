ຂ່າວສານ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ: ອາເມລິກາ ຫັນບັນຫາການຄ້າເປັນບັນຫາການເມືອງ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບບໍ່ດີຕໍ່ໂລກ 31/08/2023 ຈີນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເພີ່ມທະວີການເຈລະຈາ ແລະ ຮ່ວມມືກັບ ອາເມລິກາ ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດການຄ້າ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດການຄ້າສອງຝ່າຍພັດທະນາຢ່າງປອດໃສ, ພ້ອມທັງຫວັງວ່າ ວໍຊິງຕັນ ຈະ “ພົບກັນຢູ່ຈຸດເປັນກາງ” ກັບ ປັກກິ່ງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫຼີຊຽນ (ເບື້ອງຂວາມື) ພົບປະກັບທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າ ອາເມລິກາ Gina Raimondo ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ສິງຫາ (ພາບ: ສຳນັກຂ່າວສານ ຊິນຮວາ) ກ່າວຄຳເຫັນໃນການພົບປະກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຄ້າ ອາເມລິກາ Gina Raimondo ໃນວັນທີ 29 ສິງຫາ ຢູ່ ປັກກິ່ງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫຼີຊຽນ ກ່າວເຕືອນ ອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບບໍ່ດີຂອງການຫັນບັນຫາເສດຖະກິດກນຄ້າເປັນການເມືອງ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ; ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນຄືນອີກເທື່ອໜຶ່ງວ່າ ການພົວພັນ ຈີນ - ອາເມລິກາ ທີ່ປອດໃສ ແລະ ເປັນປົກກະຕິ ບໍ່ພຽງແຕ່ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ສອງປະເທດເທົ່ານັ້ນ, ຫາຍຍັງສຳລັບໂລກອີກດ້ວຍ ແລະ ທາດແທ້ຂອງ ການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດການຄ້າ ລະຫວ່າງ ຈີນ - ອາເມລິກາ ແມ່ນຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ. ທ່ານ ຫຼີຊຽນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈີນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເພີ່ມທະວີການເຈລະຈາ ແລະ ຮ່ວມມືກັບ ອາເມລິກາ ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດການຄ້າ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດການຄ້າສອງຝ່າຍພັດທະນາຢ່າງປອດໃສ, ພ້ອມທັງຫວັງວ່າ ວໍຊິງຕັນ ຈະ “ພົບກັນຢູ່ຈຸດເປັນກາງ” ກັບ ປັກກິ່ງ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)