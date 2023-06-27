ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫຼີຊຽນ ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດ ຈີນ ຢ່າງເປັນທາງການ
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫຼີຊຽນ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ແນະນຳຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສອງປະເທດ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານ ໄດ້ຂຶ້ນເວທີກຽດຕິຍົດ ທຳພິທີເຄົາລົບທຸງຊາດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີຊຽນ ເຊີນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຍ່າງກວດກອງກຽດຕິຍົດ.
ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີຊຽນ ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຈີນ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາ. ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ກໍແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງທຳອິດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງໄລຍະເວລາ 7 ປີ. ການຢ້ຽມຢາມຖືກດຳເນີນເພື່ອແນໃສ່ຫັນໝາກຜົນການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໃນທ້າຍປີ 2022 ເປັນລະອຽດ. ສອງຝ່າຍ ຈະທົບທວນຄືນບັນດາໝາກຜົນການຮ່ວມມືທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ວາງອອກທິດທາງ, ໜ້າທີ່ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ.