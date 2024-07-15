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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ໃຫ້​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ຊຸກ​ຍູ້​ພັດ​ທະ​ນາ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ເຂດ​ທົ່ງ​ພຽງ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງເປົ້າໝາຍເຊິ່ງ ຫວຽດນາມວາງອອກແມ່ນຮອດປີ 2025 ຫວຽດນາມມີເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງຍາວ 3000 ກີໂລແມັດ, ຮອດປີ 2030 ມີເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ 5000 ກີໂລແມັດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ: TTXVN)

ພາຍຫຼັງການລົງກວດກາຕົວຈິງການຜັນຂະຫຍາຍກໍ່ສ້າງບັນດາເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້, ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ກໍລະກົດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຕິດຂັດ, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້.

ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງເປົ້າໝາຍເຊິ່ງ ຫວຽດນາມວາງອອກແມ່ນຮອດປີ 2025 ຫວຽດນາມມີເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງຍາວ 3000 ກີໂລແມັດ, ຮອດປີ 2030 ມີເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ 5000 ກີໂລແມັດ. ຕາມການວາງແຜນຜັງຮອດປີ 2030, ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ມີເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງປະມານ 1.200 ກີໂລແມັດ ດ້ວຍ 3 ເສັ້ນທາງຕາມທິດ ເໜືອ - ໃຕ້ ແລະ ຕາເວັນອອກ - ຕາເວັນຕົກ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ການວາງແຜນຜັງລະບົບສະໜາມບິນ, ຄົມມະນາຄົມທາງບົກຢູ່ເຂດນີ້ສຳເລັດແລ້ວ.

ໃນອາຍຸການນີ້, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ພະຍາຍາມປະຕິບັດສຳເລັດເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ 600 ກີໂລແມັດ ແລະ ອາຍຸການຈະມາເຖິງສືບຕໍ່ປະຕິບັດສຳເລັດ 600 ກີໂລແມັດຕໍ່ໄປ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງຂອງພາກພື້ນໄດ້ສຳເລັດເທື່ອລະກ້າວ. ແຕ່ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ຕ້ອງພັດທະນາໂດຍໄວ ແລະ ຍືນຍົງ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາລວມຂອງທົ່ວປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ໃໝ່​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ໃໝ່​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນທຸກດ້ານ, ເປັນຂີດໝາຍໃໝ່ໃນການຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກ.
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