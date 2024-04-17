ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານກຸ່ມບໍລິສັດ Apple Tim Cook
ຊົມເຊີຍຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານຂອງ Apple ມາ ຫວຽດນາມ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຕີລາຄາສູງການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງ Apple ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ Apple ດ້ວຍບົດບາດຂອງຕົນ ຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ລັດຖະບານ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ອາເມລິກາ ຮັບຮອງ ລະບຽບການເສດຖະກິດການຕະຫຼາດຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ນຳ ຫວຽດນາມ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກບັນຊີລາຍຊື່ບັນດາປະເທດຖືກຈຳກັດການສົ່ງອອກເຕັກໂນໂລຢີສູງຂອງ ອາເມລິກາ ໂດຍໄວ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາດຖະໜາວ່າ Apple ຈະເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືລົງທຶນກັບ ຫວຽດນາມ, ຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມລະບົບການຜະລິດ, ລະບົບສະໜອງ ແລະ ລະບົບມູນຄ່າຂອງ Apple ຂອງ ອາເມລິກາ ແລະ ທົ່ວໂລກ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ.
ສ່ວນທ່ານຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານກຸ່ມບໍລິສັດ Apple Tim Cook ໃຫ້ຮູ້ວ່າ Apple ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຊຸກຍູ້ການລົງທຶນ, ເປີດກວ້າງການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ຫວຽດນາມ ຄືດັ່ງຄຳສະເໜີຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ທ່ານ Tim Cook ກໍໃຫ້ຮູ້ວ່າ Apple ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກວ້ລົງເປັນ 0 ໃນປີ 2050; ເຂົ້າຮ່ວມການສົ່ງອອກບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳ, ໂຄສະນາວັດທະນະທຳຂອງ ຫວຽດນາມ ອອກສູ່ໂລກ.