ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈີນ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຮ່າເວີຍ ຝາກຄຳຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ, ຄຳອວຍພອນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເຖິງການນຳຂັ້ນສູງພັກ, ລັດ ຈີນ; ຊົມເຊີຍບັນດາຜົນງານພັດທະນາອັນຕັ້ງໜ້າຂອງ ຈີນ; ເນັ້ນໜັກເຖິງການພັດທະນາສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືກັບ ຈີນ ແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ແມ່ນຄຳຮຽກຮ້ອງພາວະວິໄສ, ແມ່ນການເລືອກເຟັ້ນຍຸດທະສາດ, ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃນນະໂຍບາຍພົວພັນຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຫັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍຂອງ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຮ່າເວີຍ ຢັ້ງຢືນວ່າ ພັກ, ລັດຖະບານ ຈີນ ຖືການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ ເປັນສຳຄັນຢ່າງສູງ, ຍາມໃດກໍຖືການພົວພັນ ຈີນ - ຫວຽດນາມ ແມ່ນທິດທາງບຸລິມະສິດໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງຂອງ ຈີນ; ຂໍຖືເປັນກຽດສົ່ງຄຳຢື້ຖາມຖາມຂ່າວ, ຄຳອວຍພອນອັນດີງາມເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ເຖິງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ສີຈີ້ນຜິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີຊຽນ, ທ່ານປະທານສະພາປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດຈີນ ຊາວລີຈີ (Zhao Leji), ທ່ານປະທານສະພາທີ່ປຶກສາດ້ານການເມືອງແຫ່ງຊາດ ຈີນ ຫວາງຫູໜິງ ເຖິງບັນດາການນຳຫຼັກແຫຼ່ງຂອງ ຫວຽດນາມ; ຊົມເຊີຍບັນດາຜົນງານພັດທະນາທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2024.
ສອງຝ່າຍກໍໄດ້ປຶກສາຫາລືບັນດາມາດຕະການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດ, ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງປີພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳມະນຸດ ຈີນ - ຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດສອງປະເທດ (1950 - 2025) ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.