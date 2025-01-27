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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຈີນ

ກ່ອນບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ ປີມະເສັງ 2025, ວັນທີ 25 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ຮ່າເວີຍ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ສປ. ຈີນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ.
ບັນຍາກາດຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈີນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ (ພາບ: Dương Giang/TTXVN)

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຮ່າເວີຍ ຝາກຄຳຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ, ຄຳອວຍພອນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເຖິງການນຳຂັ້ນສູງພັກ, ລັດ ຈີນ; ຊົມເຊີຍບັນດາຜົນງານພັດທະນາອັນຕັ້ງໜ້າຂອງ ຈີນ; ເນັ້ນໜັກເຖິງການພັດທະນາສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືກັບ ຈີນ ແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ແມ່ນຄຳຮຽກຮ້ອງພາວະວິໄສ, ແມ່ນການເລືອກເຟັ້ນຍຸດທະສາດ, ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃນນະໂຍບາຍພົວພັນຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຫັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍຂອງ ຫວຽດນາມ.

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຮ່າເວີຍ ຢັ້ງຢືນວ່າ ພັກ, ລັດຖະບານ ຈີນ ຖືການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ ເປັນສຳຄັນຢ່າງສູງ, ຍາມໃດກໍຖືການພົວພັນ ຈີນ - ຫວຽດນາມ ແມ່ນທິດທາງບຸລິມະສິດໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງຂອງ ຈີນ; ຂໍຖືເປັນກຽດສົ່ງຄຳຢື້ຖາມຖາມຂ່າວ, ຄຳອວຍພອນອັນດີງາມເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ເຖິງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ສີຈີ້ນຜິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີຊຽນ, ທ່ານປະທານສະພາປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດຈີນ ຊາວລີຈີ (Zhao Leji), ທ່ານປະທານສະພາທີ່ປຶກສາດ້ານການເມືອງແຫ່ງຊາດ ຈີນ ຫວາງຫູໜິງ ເຖິງບັນດາການນຳຫຼັກແຫຼ່ງຂອງ ຫວຽດນາມ; ຊົມເຊີຍບັນດາຜົນງານພັດທະນາທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2024.

ສອງຝ່າຍກໍໄດ້ປຶກສາຫາລືບັນດາມາດຕະການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດ, ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງປີພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳມະນຸດ ຈີນ - ຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດສອງປະເທດ (1950 - 2025) ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຕະຫຼາດ​ປີ​ໃໝ່​ແບບ​ດັ້ງເດີມ ຢູ່​ຖະ​ໜົນ​ເມືອງເກົ່າ ຮ​ວາ​ລື, ແຂວງ ນິງ​ບິ່ງ

“ຕະຫຼາດ​ປີ​ໃໝ່​ແບບ​ດັ້ງເດີມ” ຢູ່​ຖະ​ໜົນ​ເມືອງເກົ່າ ຮ​ວາ​ລື, ແຂວງ ນິງ​ບິ່ງ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 25 ມັງກອນ, ຢູ່ຖະໜົນເມືອງເກົ່າ ຮວາລື, ແຂວງ ນິງບິ່ງ, ພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ນິງບິ່ງ ໄດ້ສົມທົບກັບສະຫະສະມາຄົມທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ວິສາຫະກິດກໍ່ສ້າງ ຊວັນເຈື່ອງ ຈັດພິທີໄຂ “ບັນຍາກາດຕະຫຼາດປີໃໝ່ແບບດັ້ງເດີມ” ເພື່ອແນໃສ່ວາດພາບຄືນຄວາມງາມດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ໂຄສະນາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳຂອງຊາດເຖິງແຂກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນຫຼາຍ.
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