ຂ່າວສານ
ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍທິແອັງຊວັນເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຖະແຫຼງຂ່າວ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 16
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ກັນຍາ, ພິທີໄຂກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຖະແຫຼງຂ່າວ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 16 ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ ດ່ານັ້ງ. ກອງປະຊຸມໂດຍ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຂຶ້ນ, ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 9 ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ, Timor-Leste ໄດ້ຮັບເຊີນເປັນປະເທດສັງເກດການ ແລະ 3 ປະເທດຄູ່ຮ່ວມມືລວມມີ: ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ຈີນ. ຫົວຂໍ້ຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນ “ການສື່ສານ: ຈາກຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄປຍັງພູມປັນຍາເພື່ອອາຊຽນ ທີ່ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ ແລະ ການປັບຕົວ”.
ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊັວນ ຮອງປະທານປະເທດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນການເຂົ້າຮ່ວມວິວັດການພັດທະນາລວມຂອງ ອາຊຽນ, ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນພິເສດເຖິງຂົງເຂດຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ. ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ຍຸດທະສາດຫັນສື່ມວນຊົນເປັນດີຈີຕອນ ຮອດປີ 2025, ກຳນົດທິດຮອດປີ 2030 ແນໃສ່ເປົ້າໝາຍສ້າງອົງການສື່ມວນຊົນຕາມທິດເປັນມືອາຊີບ, ມະນຸດສະທຳ, ທັນສະໄໝ ຜ່ານການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວໜ້າ ເຂົ້າການເຄື່ອນໄຫວຂອງສື່ມວນຊົນ, ຊ່ວຍຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນຂອງສື່ມວນຊົນ, ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບປະຊາຄົມສາກົນ.