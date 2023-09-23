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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາງ​ຮອງ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ຫວໍ​ທິ​ແອັງ​ຊວັນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ໄຂກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົ​ນ​ຕີ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 16

ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊັວນ ຮອງປະທານປະເທດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນການເຂົ້າຮ່ວມວິວັດການພັດທະນາລວມຂອງ ອາຊຽນ, ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນພິເສດເຖິງຂົງເຂດຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ.
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ກັນຍາ, ພິທີໄຂກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຖະແຫຼງຂ່າວ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 16 ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ ດ່ານັ້ງ. ກອງປະຊຸມໂດຍ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຂຶ້ນ, ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 9 ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ, Timor-Leste ໄດ້ຮັບເຊີນເປັນປະເທດສັງເກດການ ແລະ 3 ປະເທດຄູ່ຮ່ວມມືລວມມີ: ຍີ່ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ, ຈີນ. ຫົວຂໍ້ຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນ “ການສື່ສານ: ຈາກຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄປຍັງພູມປັນຍາເພື່ອອາຊຽນ ທີ່ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ ແລະ ການປັບຕົວ”.

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊັວນ ຮອງປະທານປະເທດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນການເຂົ້າຮ່ວມວິວັດການພັດທະນາລວມຂອງ ອາຊຽນ, ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນພິເສດເຖິງຂົງເຂດຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ. ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ຍຸດທະສາດຫັນສື່ມວນຊົນເປັນດີຈີຕອນ ຮອດປີ 2025, ກຳນົດທິດຮອດປີ 2030 ແນໃສ່ເປົ້າໝາຍສ້າງອົງການສື່ມວນຊົນຕາມທິດເປັນມືອາຊີບ, ມະນຸດສະທຳ, ທັນສະໄໝ ຜ່ານການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວໜ້າ ເຂົ້າການເຄື່ອນໄຫວຂອງສື່ມວນຊົນ, ຊ່ວຍຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນຂອງສື່ມວນຊົນ, ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບປະຊາຄົມສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ການ​ນຳ​ບັນ​ດາ​ພັກ​ຢູ່ Bangladesh ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ມິດ​ຕະ​ພາບ Bangladesh - ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ການ​ນຳ​ບັນ​ດາ​ພັກ​ຢູ່ Bangladesh; ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ມິດ​ຕະ​ພາບ Bangladesh - ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ສະແດງຄວາມຫວັງຈະພ້ອມກັບ Bangladesh ປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດ, ໃນນັ້ນມີບັນດາຊ່ອງທາງພັກ ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ.
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