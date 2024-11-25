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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ NATO ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຜູ້ທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍຄວາມໝັ້ນຄົງທົ່ວໂລກ

ການພົບປະດຳເນີນໃນສະພາບການປະທະກັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ- ຢູແກຼນ ແລະ ການພົວພັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ - NATO ພວມມີການຜັນແປໄປຢ່າງສັບສົນ.
ທ່ານ Mark Rutte ເລຂາທິການໃຫຍ່ NATO ໄດ້ມີການພົບປະກັບທ່ານ Donald Trump ເດືອນ ກໍລະກົດປີ 2019 ຢູ່ ທຳນຽບຂາວ. (ພາບ:AP/Alex Brandon)

ວັນທີ 23 ພະຈິກ, ໂຄສົກອົງການສົນທິສັນຍາອັດລັງຕິກເຫນືອ (NATO), ທ່ານນາງ Farah Dakhlallah ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທ່ານ Mark Rutte ເລຂາທິການໃຫຍ່ NATO ໄດ້ມີການພົບປະກັບທ່ານ Donald Trump ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຜູ້ທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ລັດ Florida ອາເມລິກາ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ “ບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງທົ່ວໂລກ ຊື່ງ NATO ຕ້ອງປະເຊີນຫນ້າ”

ຕາມຖະແຫລງການຂອງໂຄສົກ NATO ແລ້ວ, ການພົບປະດຳເນີນກ່ອນນັ້ນ 1 ວັນ ຄືວັນທີ 22 ພະຈິກ ຢູ່ ນະຄອນ Palm Beach ລັດ Florida. ການພົບປະດຳເນີນໃນສະພາບການປະທະກັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ- ຢູແກຼນ ແລະ ການພົວພັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ - NATO ພວມມີການຜັນແປໄປຢ່າງສັບສົນ.

ໃນອາຍຸການປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ແຕ່ປີ (2016-2020), ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ຕັດສິນໃຈຊຸກຍູ້ ເອີລົບ ເພີ່ມງົບປະມານໃຫ້ແກ່ດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ຕັ້ງຄຳຖາມກ່ຽວກັບຄວາມຍຸຕິທຳໃນ NATO. ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ: ໃນອາຍຸການໃຫມ່, ທ່ານ Donald Trump ຈະບໍ່ຖອນຕົວ ອາເມລິກາອອກຈາກ  NATO ແຕ່ຊຸມປີຈະມາເຖິງ ຈະແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍສຳລັບພັນທະມິດການທະຫານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບຸນກາຣີ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອກັບ ຫວຽດນາມ ຢ່າງແຮງ

ບຸນກາຣີ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອກັບ ຫວຽດນາມ ຢ່າງແຮງ

ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບຸນກາຣີ Rumen Radev, ດຳເນີນໄປກ່ອນທີ່ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ບຸນກາຣີ
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