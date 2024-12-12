ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ດົ່ງທາບ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນ ກາວແລ້ງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບຄະນະບໍລິຫານງານອົງຄະນະພັກແຂວງ ດົ່ງທາບ. ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ແຂວງ ດົ່ງທາບ ມີທີ່ຕັ້ງສະດວກ, ຕິດກັບບັນດາແຂວງເຂດເສດຖະກິດຈຸດສຸມຂອງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ, ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາຕະຫຼາດໃຫຍ່ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງງ່າຍ. ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທາງແຂວງ ລະດົມທຸກແຫຼ່ງກຳລັງ, ບັນດາທ່າແຮງສະເພາະເພື່ອບຸກທະລຸ, ສູ້ຊົນຮອດປີ 2030, ແຂວງ ດົ່ງທາບ ນອນໃນກຸ່ມພັດທະນາແຖວໜ້າຂອງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ.
“ຖືສູງໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ນຳໜ້າ ແລະ ບົດບາດເປັນແບບຢ່າງ. ມີກົນໄກບຸກທະລຸດຶງດູດຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກແຂວງ, ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄວາມຮູ້, ທັກສະ, ນະວັດຕະກຳ, ກ້າຄິດກ້າທຳ, ກ້າຮັບຜິດຊອບ, ມານະພະຍາຍາມສູ້ຊົນເພື່ອພາລະກິດລວມ”.