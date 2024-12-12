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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ດົ່ງທາບ

ແຂວງ ດົ່ງທາບ ມີທີ່ຕັ້ງສະດວກ, ຕິດກັບບັນດາແຂວງເຂດເສດຖະກິດຈຸດສຸມຂອງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ.
(ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບຄະນະບໍລິຫານງານອົງຄະນະພັກແຂວງ ດົ່ງທາບ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນ ກາວແລ້ງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບຄະນະບໍລິຫານງານອົງຄະນະພັກແຂວງ ດົ່ງທາບ. ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ແຂວງ ດົ່ງທາບ ມີທີ່ຕັ້ງສະດວກ, ຕິດກັບບັນດາແຂວງເຂດເສດຖະກິດຈຸດສຸມຂອງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ, ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາຕະຫຼາດໃຫຍ່ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງງ່າຍ. ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທາງແຂວງ ລະດົມທຸກແຫຼ່ງກຳລັງ, ບັນດາທ່າແຮງສະເພາະເພື່ອບຸກທະລຸ, ສູ້ຊົນຮອດປີ 2030, ແຂວງ ດົ່ງທາບ ນອນໃນກຸ່ມພັດທະນາແຖວໜ້າຂອງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ.

        “ຖືສູງໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ນຳໜ້າ ແລະ ບົດບາດເປັນແບບຢ່າງ. ມີກົນໄກບຸກທະລຸດຶງດູດຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກແຂວງ, ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄວາມຮູ້, ທັກສະ, ນະວັດຕະກຳ, ກ້າຄິດກ້າທຳ, ກ້າຮັບຜິດຊອບ, ມານະພະຍາຍາມສູ້ຊົນເພື່ອພາລະກິດລວມ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສັນຍາທະເລ - BBNJ, ຂີດໝາຍໃໝ່ໃນການພັດທະນາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລສາກົນ

ສັນຍາທະເລ - BBNJ, ຂີດໝາຍໃໝ່ໃນການພັດທະນາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລສາກົນ

ຜ່ານວາລະປຶກສາຫາລື, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຕັ້ງຫຼາຍຄຳຖາມເພື່ອແນໃສ່ເຮັດແຈ້ງການປະຕິບັດພັນທະ ຕີລາຄາຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກົນໄກການເງິນ ແລະ ສ້າງກຳລັງຄວາມສາມາດໃນສັນຍາ BBNJ.
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